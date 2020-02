Dieser Sieg wird Diskussionen auslösen: Mit Loginow gewann ein überführter Doper WM-Gold. Der Russe blieb am Schießstand fehlerfrei und legte zudem eine starke Laufrunde hin. Zu den Geschlagenen zählen seine größten Kritiker, allen voran der Franzose Martin Fourcade. Der musste sich hinter seinem Landsmann Quentin Fillion Maillet (1/0 Schießfehler) mit Bronze begnügen.

Bö-Brüder auf den undankbaren Plätzen vier und fünf

Das norwegische Brüderpaasr Tarjei und Johannes Thingnes Bö ging auf den Plätzen vier und fünf überraschend leer aus, genauso wie die vier deutschen Starter. Das DSV-Team wartet bei diesen Titelkämpfen weiter auf die erste Medaille. Aus dem DSV-Quartett erlebte nur Arnd Peiffer (Clausthal-Zellerfeld/0/0) einen guten Tag. Ohne Schießfehler schob er sich als Siebter in die Top Ten. Für eine Medaille reichte es aber nicht, dafür hätte er in der Loipe deutlich schneller sein müssen. Auf den drittplatzierten Fourcade fehlten dem 32-Jährigen 20,2 Sekunden. Trotzdem darf Peiffer mit diesem Ergebnis zufrieden sein, zumal er damit auch aus aussichtsreicher Position in die Verfolgung (Sonntag, 16.02.2020 im Liveticker) geht.

Peiffer: "Das Bestmögliche herausgeholt"

"Ich habe das Bestmögliche herausgeholt. Für einen Sieg hätte alles passen müssen" , sagte ein durchaus zufriedener Arnd Peiffer im ZDF. Chancen für die Verfolgung rechnet er sich aber durchaus noch aus: "Ich werde von Schießen zu Schießen sehen, was geht."

Fillon-Maillet und Fourcade hatten schon gefeiert und sich wie die fast sicheren Sieger gefühlt, als mit der Nummer 43 ausgerechnet Loginow noch an den beiden vorbeilief. Nah dran war lange Zeit auch der Ukrainer Dimitri Pidruschni. Er hätte noch um Platz drei laufen können, wäre ihm bei seinem letzten Schuss nicht noch ein Fehler unterlaufen.

Horn und Doll stark in der Loipe

Auch Philipp Horn (Frankenhain/1/1) und Benedikt Doll (Breitnau/2/1) hätten den Besten noch gefährlich werden können, allerdings erlaubten sich beide dafür mindestens einen Fehlschuss zu viel. Mit Top-Laufzeiten kamen sie am Ende aber immerhin noch auf die Ränge acht und 15. Das Gute: Da ist durchaus noch etwas drin in der Verfolgung.

"Ich habe gemerkt, ich habe richtig gute Ski und habe mich gut gefühlt. Umso ärgerlicher, dass es dann am Schießstand nicht geklappt hat" , sagte Benedikt Doll im ZDF. "Es ist blöd gelaufen."

Nicht so gut lief es dagegen für Johannes Kühn (1/3), der mit vier Schießfehlern weit abgeschlagen landete. In der Verfolgung ist aber auch er als 39. dabei.