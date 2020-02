Lesser für Biathlon-WM-Staffel nominiert

Nach dem Gewinn der Silbermedaille in der Single-Mixed-Staffel soll Erik Lesser auch die deutsche Männer-Staffel bei der Biathlon- WM in Antholz aufs Podest führen. Der Thüringer wurde ebenso wie Philipp Horn, Arnd Peiffer und Benedikt Doll für das Staffelrennen am Samstag (22.02.2020) nominiert. Das gab der Deutsche Skiverband am Freitag (21.02.2020) bekannt.