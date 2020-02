Ex-Dopingsünder Alexander Loginow

Beim neuen Sprint-Weltmeister Loginow war 2014 eine zunächst unauffällige Doping-Probe vom 26. November 2013 in Östersund neu analysiert worden. Das Ergebnis: EPO-Doping. Loginow verzichtete nach IBU-Angaben auf die Öffnung der B-Probe. Der Biathlon-Weltverband sperrte den Russen im Januar 2015 zwei Jahre rückwirkend. Seit dem 26. November 2016 darf Loginow wieder Rennen laufen.

WM-Nominierung nur zwei Monate nach Sperr-Ende

Russland nominierte Loginow umgehend wieder für das Nationalteam und die WM 2017 in Hochfilzen. Das stieß vor allem beim Franzosen Martin Fourcade, einem der größten Doping-Kritiker der Biathlon-Szene, sauer auf.

Fourcade kontra Loginow

Die Eskalation bei der Siegerehrung der Mixed-Staffel in Hochfilzen 2017: Beim Sieg des deutschen Teams landete Frankreich auf Platz zwei, Russland auf drei. Weil auch Loginow auf dem Podium stand, verließ Fourcade die "Flower Ceremony" , die unmittelbar nach einem Rennen stattfindet, unter Protest.

Nach dem Rennen hatten die Russen Alexander Loginow und Anton Schipulin Fourcade den Handschlag verweigert, woraufhin der hämisch applaudierte und vom Podest verschwand. Schon im Vorfeld der WM hatte sich Fourcade kritisch geäußert, die WM-Nominierung kommentierte er bei Twitter: "Wir dachten nicht, dass es möglich ist. Aber sie haben es getan."

Fourcade: Kein Respekt für Loginow

Als Loginow im Januar 2019 in Oberhof sein bisher erstes und und bis zum WM-Titel einziges Weltcuprennen gewann, sagte Fourcade: "Er hat gewonnen, aber meinen Respekt bekommt er nicht." Loginow selbst umgeht Fragen zu seiner Vergangenheit gerne. "Ich denke nicht mehr daran, ich will nur laufen" , sagte er damals in Oberhof.

beb | Stand: 15.02.2020, 16:43