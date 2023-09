Deutsche Basketballer bei der WM Mit Selbstvertrauen gegen Slowenien und Doncic Stand: 02.09.2023 12:43 Uhr

Die deutschen Basketballer haben sich bei der WM bereits fürs Viertelfinale qualifiziert. Im abschließenden Duell der Zwischenrunde gegen Slowenien mit Superstar Luka Doncic geht es nur noch um den Gruppensieg. Ungewissheit gibt es über die weiteren Gegner und über den Fitnesszustand von Kapitän Dennis Schröder.

"Wir können uns ein bisschen auf die Schulter klopfen", sagte Isaac Bonga am Samstag (02.09.2023) nach dem vorzeitigen Einzug ins WM-Viertelfinale. Der Nationalspieler sprach am ARD-Mikrofon zugleich aber auch von einem "Zwischenziel", die Mission bei der WM sei noch nicht vollendet, so Bonga.

Im abschließenden Zwischenrundenspiel gegen Slowenien geht es um den Gruppensieg - und ein bisschen auch um Revanche für das bei der Heim-EM im Vorjahr verlorene Duell gegen die Slowenen um Superstar Luka Doncic.

Sorgen bereitet dem deutschen Team vor dem Duell mit Doncic und Co. am Sonntag (13.10 Uhr) der drohende Ausfall ihres Anführers: Dennis Schröder war beim 100:73-Sieg gegen Georgien im dritten Viertel mit einem schmerzenden Rücken und sichtlichem Unbehagen in die Kabine gegangen.

Zwar kam er später wieder auf die Bank, schaute den Rest des Spiels aber von dort an. Nach der Knöchelblessur von Schröders Co-Star Franz Wagner, der seit dem Auftaktsieg gegen Gastgeber Japan am vorvergangenen Freitag ausfiel, fuhr Basketball-Deutschland der nächste Schreck durch die Glieder.

Herbert über Schröder: "Wenn er kann, wird er spielen"

Am Samstag war Schröder bereits wieder im Kraftraum bei Stabilisationsübungen zu besichtigen. Doch ob der Kapitän für den Showdown mit den Slowenen wieder voll einsatzbereit ist, darüber wollten der Deutsche Basketball-Bund (DBB) und Bundestrainer Gordon Herbert keine belastbaren Prognosen abgeben.

Schröder habe "ein bisschen Rückenschmerzen", sagte der Bundestrainer, der erst den Verlauf des Abschlusstrainings abwarten wollte. "So ist das Turnier, manchmal geht einer zu Boden. Dennis ist ein harter Wettkämpfer, ein harter Junge. Ich denke, wenn er kann, wird er spielen", sagte Herbert vor dem letzten Zwischenrunden-Spiel bei der WM auf Okinawa.

Fragezeichen auch weiter hinter Franz Wagner

Weil das Weiterkommen bereits feststeht, könnte Herbert seinen Spielmacher, der beim bisherigen Turnier in MVP-Form aufspielt, zur Not auch eine Pause geben. Für die K.o.-Runde in Manila und das Traumziel Medaille wird er Schröder und auch Jungstar Franz Wagner in alter Stärke brauchen. Ob Wagner nach zuletzt drei Spielen Pause gegen die Slowenen eine Option sei, werde man ebenfalls am Samstag beim Training herausfinden, so der Coach: "Ich bin positiv gestimmt, was das individuelle Training angeht. Aber er hat nicht wirklich mit Kontakt trainiert. Das wird eine medizinische Entscheidung."

Auch ohne sein "zweiköpfiges Monster", wie er das Star-Duo zuvor nannte, würde Herbert für das Slowenien-Spiel das gleiche Ziel ausgeben: "Wir wollen Gruppenerster werden."

Bei der Vorbereitung auf die Partie, dies verriet auch Herbert, ging es vor allem darum, wie man Luka Doncic, Sloweniens "One-Man-Show" zumindest ausbremsen kann. "Er ist einer der besten Spieler der Welt, spielt als Guard mit 2,06 Metern", sagte Herbert über den auch physisch so starken Ausnahme-Basketballer. "Wir müssen dafür eine Lösung finden."

Bonga als möglicher Kettenhund für Doncic

Eine könnte Isaac Bonga heißen. Der Münchner, der für Franz Wagner seit dessen Verletzung in der Starting Five stand, ist als enorm guter Verteidiger bekannt, kennt Doncic aus der NBA. "Das Gute ist, dass ich nicht das erste Mal gegen ihn spiele", sagte der 23-Jährige. Der Defensivspezialist könnte mit seiner Energie und seinen langen Armen der ideale Kettenhund für Doncic sein, der sich von hartnäckigen Verteidigern auch gerne mal aus dem Konzept bringen lässt. Um einen wie Doncic wirklich aufzuhalten, so Bonga, brauche es trotzdem Hilfe: "Auch wenn ich als starker Defensivspieler den Killerinstinkt haben möchte, um jemanden alleine zu stoppen, muss man das als Team angehen."

Ungewissheit über Viertelfinalgegner

Welche möglichen Gegner das deutsche Team in der K.o-Runde erwarten könnten, ist höchst ungewiss. Dies liegt auch am besonderen Modus der WM mit einer Zwischenrunde: Normalerweise verspricht ein Gruppensieg die Aussicht auf eine günstigere Ausgangsposition für das anschließende Viertelfinale, wo es dann gegen den Zweitplatzierten der Überkreuzgruppe geht.

Doch die kuriose Konstellation in der Gruppe L, die den deutschen Viertelfinalgegner stellen wird, machen alle möglichen Rechenspielchen und Spekulationen wertlos: Dort liegen alle vier Teams gleichauf. Das bedeutet zwei echte Gruppenendspiele, nur die beiden Sieger der Partien Brasilien gegen Lettland (11.45 Uhr) und Spanien gegen Kanada (15.30 Uhr) qualifizieren sich fürs Viertelfinale.

Einer der zwei Top-Favoriten, Spanien oder Kanada, die im direkten Duell aufeinandertreffen, wird deshalb auf jeden Fall auf der Strecke bleiben. Noch komplizierter wird die Entscheidung über den Gruppensieg, weil zwischen den beiden Teams, die weiterkommen, der direkte Vergleich entscheiden wird. Setzen sich etwa Spanien und Lettland durch, könnten die Spanier aufgrund der Niederlage gegen die Letten im direkten Vergleich den Kürzeren ziehen. Schafft Brasilien neben Spanien das Weiterkommen, hätten die Iberer nach dem klaren Sieg in der Vorrunde gegen Brasilien die besseren Chancen auf den Gruppensieg.

Auch die Kanadier, die in der Vorrunde ihren Status als Titelfavorit neben den USA untermauert haben, könnten je nach Ausgang des anderen Spiels als Gruppenerster oder -zweiter weiterkommen.

DBB-Team als Mitfavorit in die K.o.-Runde

Zu den Mitfavoriten werden aber inzwischen auch die deutschen Basketballer gezählt, nach einer bislang makellosen Bilanz von vier Siegen aus den ersten vier WM-Partien. Ein Sieg gegen die Slowenen um Superstar würde dem deutschen Team in jedem Fall einen weiteren Schub geben - für die Endrunde in Manila und den Weg zu einer möglichen Medaille.