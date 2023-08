Basketball-Weltmeisterschaft Zahlreiche NBA-Topstars sagen die WM ab Stand: 16.08.2023 18:25 Uhr

Der Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen gehen so langsam die Stars aus. Zahlreiche NBA-Spieler verzichten auf das Turnier.

Nach Victor Wembanyama, Nikola Jokic und Giannis Antetokounmpo haben jetzt auch Jamal Murray und Kristaps Porzingis erklärt, das Turnier nicht zu spielen. Porzingis (Lettland/Boston Celtics) erklärte seinen Rückzug mit einer Plantarfasziitis im Fuß. Die Entscheidung sei vom lettischen Ärzte- und Trainerteam mit den Celtics gemeinsam getroffen worden.

"Schwierige Entscheidung"

Wenig später folgte auch Murray (Kanada), der gemeinsam mit Jokic die Denver Nuggets zum NBA-Titel geführt hatte. "Nach Rücksprache mit dem medizinischen Personal und dem Team ist klar, dass ich weitere Erholung brauche. Ich habe die schwierige Entscheidung getroffen, nicht an dem Turnier teilzunehmen" , teilte Murray auf der Website des kanadischen Verbands mit. Er träume aber weiter von einer Teilnahme an den Olympischen Spielen in Paris.

Wembanyama (Frankreich/San Antonio Spurs), Top-Pick im diesjährigen NBA-Draft, NBA-Champion und Finals-MVP Nikola Jokic (Serbien/Denver Nuggets) sowie Giannis Antetokounmpo (Griechenland/Milwaukee Bucks) hatten bereits zuvor mitgeteilt, dass sie nicht beim Turnier in Asien (25. August bis 10. September) spielen werden.