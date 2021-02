BBL - 21. Spieltag

Wie die Basketball-Bundesliga (BBL) am Freitag (26.02.2021) mitteilte, muss das für Samstag angesetzte Auswärtsspiel von Aufsteiger Chemnitz bei der BG Göttingen wegen eines positiven Coronatests bei einem Chemnitzer Spieler kurzfristig verlegt werden.

Die Chemnitzer Mannschaft wurde vom zuständigen Gesundheitsamt bis mindestens 6. März in Quarantäne geschickt. Der nicht namentlich genannte Betroffene befindet sich bereits in Isolation, alle anderen Spieler und Teammitglieder wurden negativ getestet. Die nächste Partie der Chemnitzer ist für den 7. März gegen Hamburg angesetzt.

Erneut ein BBL-Team nach Coronafall komplett in Quarantäne

Damit kommt es zur nächsten Spielabsage in der BBL, nachdem Teams wegen positiver Coronatests mit Bewegungsauflagen belegt oder gleich komplett in Isolation geschickt wurden. Schon vor der Länderspielpause konnten die Spiele von s.Oliver Würzburg gegen die Syntainics MBC Weißenfels sowie gegen die JobStairs Giessen 46ers nicht stattfinden, nachdem ein Spieler der Würzburger positiv getestet worden war. Obwohl es im Würzburger Team keine weiteren Positivfälle gab, durften Spieler und Trainer sich auf Anordnung des Gesundheitsamts nur in der eigenen Wohnung oder im Trainingszentrum aufhalten und zwischen beiden Orten pendeln.

BBL-Chef Holz: "Keine Gleichbehandlung" in der Corona-Praxis

Die Praxis der Gesundheitsbehörden weicht damit zum wiederholten Mal vom Fußball ab, wo Spiele trotz einzelner Positivfälle im Team weiter stattfinden. Beim Basketball, Eishockey und Handball dagegen werden immer wieder komplette Teams in Quarantäne geschickt. In Wolfsburg war es sogar dieselbe Behörde, die das DEL-Team wegen positver Tests in die Isolation schickte, während die Fußballer vom VfL nach Coronafällen im Team den Spielbetrieb fortsetzen durften. Erst in der vergangenen Woche beklagten BBL-Chef Stefan Holz und Viktor Szilagyi, Geschäftsführer beim THW Kiel eine Ungleichbehandlung gegenüber dem Profifußball, trotz ähnlicher Hygienekonzepte.

red/sid/dpa | Stand: 26.02.2021, 16:50