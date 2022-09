Basketball-EM Deutschlands Gegner Litauen verliert auch zweites Spiel Stand: 03.09.2022 20:09 Uhr

Deutschlands nächster Gruppengegner Litauen ist bei der Basketball-EM in Köln auch nach zwei Spielen ohne Sieg.

Das Team um NBA-Profi Jonas Valanciunas verlor am Samstag mit 73:77 (41:40) gegen den Olympia-Zweiten Frankreich und steht damit schon unter Druck.

Für die Franzosen, bei denen Evan Fournier mit 27 Punkten exzellent spielte, war es der erste Erfolg im Turnier, nachdem der Auftakt gegen Deutschland verloren ging. Valanciunas (15 Punkte, acht Rebounds) spielte zwar ordentlich, doch die Litauer leisteten sich in der Schlussphase zu viele Fehler. Am Sonntag (14.30 Uhr) steht das Duell gegen Deutschland an.

Serbien siegt gegen Tschechien

Weiter makellos unterwegs ist Topfavorit Serbien mit Cheftrainer Svetislav Pesic. Die Serben besiegten am Samstag in Prag Tschechien mit 81:68 (43:25) und holten damit den zweiten EM-Sieg. Center Nikola Jokic, der in der NBA zum wertvollsten Spieler der Saison gewählt wurde, verbuchte 18 Punkte und elf Rebounds.