Nationalspieler Daniel Theis wird in der Basketball-Profiliga NBA von den Chicago Bulls zu den Houston Rockets wechseln - das zumindest berichten der Houston Chronicle und ESPN.

Der Center soll demnach für einen Vierjahresvertrag 35,6 Millionen Dollar (rund 30 Millionen Euro) erhalten. Theis war im März nach dreieinhalb Jahren bei den Boston Celtics zu den Bulls gewechselt.

Daniel Theis hat vielseitige Qualitäten

Dort legte der in Salzgitter geborene 2,03-Meter-Mann in 23 Partien – dabei 14 von Beginn an – 10,0 Punkte, 5,9 Rebounds und 1,8 Assists im Schnitt auf.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Instagram angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Instagram. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

Durch seine Defensivqualitäten und Offensivstärke als Abroller passt Theis in die anspruchsvollste Basketball-Liga der Welt als athletischer Fünfer und Spezialist – womit er sicherlich einige Interessenten hatte. Medienberichten zufolge schienen die Rockets dabei früh an Theis interessiert gewesen zu sein.

Mehrere Deutsche noch ohne Vertrag

Da der 29-Jährige in diesem Sommer vertragslos war, verzichtete Theis auf eine Teilnahme an den Olympischen Spielen. Theis wird in der kommenden Saison in sein fünftes Jahr in der NBA gehen.

Weiter ohne neuen Vertrag sind die Nationalspieler Dennis Schröder (zuletzt Los Angeles Lakers), Isaiah Hartenstein (Cleveland Cavaliers) sowie die Tokio-Fahrer Moritz Wagner (Orlando Magic) und Isaac Bonga (Washington Wizards).

sid/red | Stand: 03.08.2021, 07:45