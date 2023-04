Basketball in der NBA Wagner und Orlando verabschieden sich mit Niederlage Stand: 10.04.2023 00:05 Uhr

Für Basketball-Nationalspieler Franz Wagner und seinen Klub Orlando Magic ist die Saison in der nordamerikanischen Profiliga NBA am Ostersonntag (09.04.23) mit einer weiteren Niederlage zu Ende gegangen.

Beim Nachbarn Miami Heat unterlag das Team aus Florida zum Abschluss der Hauptrunde mit 110:123. Wagner erzielte in gut 15 Minuten Einsatzzeit zehn Punkte, Orlando hatte schon frühzeitig keine Chance mehr auf die Qualifikation für die Playoffs.

Wilde Parie zwischen Nicks und Pacers

In diesen steht Isaiah Hartenstein mit den New York Knicks. Im bedeutungslosen 82. Spiel der regulären Saison unterlag das Team aus dem Big Apple in einer wilden Partie den Indiana Pacers mit 136:141. Hartenstein kam auf acht Punkte.

In der Eastern Conference waren die wesentlichen Entscheidungen im Kampf um die Endrundenplätze zuvor schon gefallen. Die Knicks bekommen es als fünftbestes Team im Osten in der ersten Play-off-Runde (ab 15. April) mit der Nummer vier, den Cleveland Cavaliers, zu tun.

Die Los Angeles Lakers schlugen in der Pacific Division die Phoenix Suns mit 121:107.

Die Detroit Pistons beendeten die Saison mit einer Bilanz von 17 Siegen bei 65 Niederlagen als schlechtestes NBA-Team. Headcoach Dwane Casey gab am Sonntag nach der 81:103-Niederlage gegen die Chicago Bulls seinen Rücktritt bekannt, er werde aber in anderer Funktion im Klub verbleiben.