NBA-Start vermasselt Franz Wagner mit Orlando weiter sieglos Stand: 25.10.2022 07:46 Uhr

Basketball-Profi Franz Wagner muss nach EM-Bronze mit der deutschen Nationalmannschaft in der NBA weiter auf den ersten Saisonsieg warten.

Mit den Orlando Magic verlor der 21 Jahre alte Berliner in der Nacht zu Dienstag (25.10.2022) in der nordamerikanischen Profiliga mit 102:115 gegen die New York Knicks um Isaiah Hartenstein, der auf das Turnier im Sommer verzichtet hatte.

Gute Zahlen für Wagner reichen nicht

Wagner kam auf 14 Punkte, sechs Rebounds und fünf Vorlagen, Hartenstein verbuchte sieben Zähler und neun Rebounds. Bester Werfer der Partie war Knicks-Star Julius Randle mit 21 Punkten.

Während die Magic auch nach vier Spielen noch ohne Sieg sind, gelang den Philadelphia 76ers beim 120:106 gegen die Indiana Pacers der ersehnte erste Erfolg dieser Spielzeit.

Theis nicht im Pacers-Kader

James Harden verbuchte 29 Punkte für die Gastgeber, bei den Pacers stand Nationalspieler Daniel Theis erneut offiziell wegen Beschwerden am Knie nicht im Kader. Der Center spielt in den Plänen der Pacers keine Rolle und gilt als Kandidat für einen Spielertausch.