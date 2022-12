NBA Miami gewinnt Mexico Game gegen San Antonio Stand: 18.12.2022 09:05 Uhr

Die Miami Heat haben das NBA-Gastspiel in Mexiko gegen die San Antonio Spurs für sich entschieden. Die Suns gewannen das Top-Duell in der nordamerikanischen Basketball-Liga gegen die Pelicans - dank eines überragenden Devin Booker.

Miami setzte sich am Samstagabend (17.12.2022/Ortszeit) in der Arena Ciudad de Mexico mit 111:101 gegen die San Antonio Spurs durch. Miamis Jimmy Butler war mit 26 Punkten Topscorer des Spiels, Bam Adenayo kam auf starke 22 Punkte und 13 Rebounds.

Es war das erste "NBA Mexico Game" nach drei Jahren Pause. Zuletzt hatte auch die Covid-Pandemie weitere Gastspiele in Mexiko verhindert.

Booker überragt bei Phoenix-Sieg gegen New Orleans

Die Phoenix Suns konnten sich im hochklassigen Spitzenspiel gegen die New Orleans Pelicans mit 118:114 durchsetzen, auch dank einer überragenden Vorstellung von Devin Booker, der 58 Punkte erzielte. Noch im dritten Viertel hatten die Pelicans mit 24 Punkten Vorsprung geführt.

Ja Morant fliegt, Grizzlies verlieren

Die Memphis Grizzlies, Spitzenreiter im Westen, kassierten beim 109:115 gegen Oklahoma City Thunder erstmals nach sechs Siegen wieder eine Niederlage. Starspieler Ja Morant wurde kurz vor der Halbzeitpause nach seinem zweiten technischen Foul der Partie des Feldes verwiesen, nachdem er sich bei Zuschauern über die Schiedsrichter beschwert haben soll.

Unglückliche Overtime-Niederlage für Mavericks

Die ersatzgeschwächten Dallas Mavericks haben eine unglückliche Niederlage einstecken müssen. Die Mavericks verloren bei den Cleveland Cavaliers mit 99:100 nach Verlängerung. Der slowenische Star Luka Doncic fehlte weiterhin wegen einer Muskelverletzung, auch Spencer Dinwiddie, Dwight Powell und der deutsche Nationalspieler Maxi Kleber mussten pausieren.

Walker glänzt in Abwesenheit von Doncic und Co.

Bester Spieler der Partie war Dallas' Kemba Walker mit 32 Punkten. Der erst Ende November verpflichtete frühere All-Star spielte in Abwesenheit der verletzten Stammspieler erstmals von Beginn an für die Mavericks und brachte das Team Sekunden vor Schluss noch in die Verlängerung.

Dallas hat nun allerdings vier der vergangenen sechs Spiele verloren und belegt in der Western Conference den neunten Platz. Die Cavaliers feierten den dritten Sieg in Folge und belegen den dritten Platz in der Eastern Conference.