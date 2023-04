NBA-Playoffs Philadelphia 76ers machen Sweep perfekt Stand: 22.04.2023 21:41 Uhr

Die Philadelphia 76ers haben auch ohne ihren Superstar Joel Embiid die zweite Runde der Playoffs in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA erreicht.

Durch das 96:88 im vierten Spiel der Erstrundenserie gegen die Brooklyn Nets machte das Team aus dem US-Bundesstaat Pennsylvania den Sweep, ein Weiterkommen ohne Niederlage, perfekt.

Embiid am Knie verletzt

In Abwesenheit des MVP-Kandidaten Embiid, der beim Auswärtssieg am Donnerstag (102:97) eine Verletzung am rechten Knie erlitten hatte, war Philadelphias Tobias Harris mit 25 Punkten bester Werfer der Partie.

Die 76ers hatten die Hauptrunde auf dem dritten Platz der Eastern Conference abgeschlossen. In der nächsten Runde trifft Philadelphia entweder auf die Boston Celtics oder die Atlanta Hawks.