Playoffs in der NBA Sacramento gewinnt auch Spiel zwei gegen die Warriors Stand: 18.04.2023 07:28 Uhr

Den Golden State Warriors droht in den NBA-Playoffs das frühe Aus. Der Meister verlor auch das zweite Spiel in der nordamerikanischen Basketball-Liga gegen die Sacramento Kings. Auch die Philadelphia 76ers gingen in ihrer Serie gegen die Brooklyn Nets mit 2:0 in Führung.

Nach der 123:126-Niederlage zum Playoff-Auftakt verlor Golden State am Montagabend (18.04.2023/Ortszeit) auch das zweite Spiel bei den Sacramento Kings mit 106:114. Der aktuelle NBA-Champion um Superstar Stephen Curry muss in den beiden bevorstehenden Heimspielen nun auf eine Wende in der Best-of-seven-Serie hoffen.

Green mit einer Unbeherrschtheit, Fox eiskalt

Currys 28 Punkte genügten den Warriors nicht für den Sieg, weil sich der Vorjahresmeister zu viele Ballverluste leistete. Für die Kings war De’Aaron Fox mit 24 Punkten und einem vorentscheidenden Dreier in der Schlussphase der Matchwinner. Eine weitere Schlüsselszene war der Ausraster von Golden States Draymond Green, der im letzten Viertel ausgeschlossen wurde, nachdem er Domantas Sabonis auf die Brust getreten hatte.

76ers gegen Nets auf Kurs

Im zweiten Spiel des Abends setzten sich die Philadelphia 76ers mit 96:84 gegen die Brooklyn Nets durch und schraubten die Führung in ihrer Playoff-Serie ebenfalls auf 2:0. Tyrese Maxey war bei den 76ers mit 33 Punkten bester Werfer. Joel Embiid steuerte 20 Punkte und starke 19 Rebounds bei. James Harden, der zweite Superstar bei den 76ers, blieb dagegen mit 8 Punkten sehr unauffällig. Für die Nets kam Cam Johnson auf 28 Zähler.