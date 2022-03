NBA - 50 Punkte von Irving bei Brookylns Sieg in Charlotte

50 Punkte von Irving: "Meisterklasse"

Irving kam allein im Schlussviertel auf 16 Zähler und verhalf den Nets dabei, die Hornets auf Distanz zu halten. Insgesamt traf der Point Guard neun Dreier. " Das war eine Meisterklasse ", sagte Teamkollege Kevin Durant. Wegen seiner fehlenden Corona-Impfung ist Irving bei Heimspielen weiterhin nicht spielberechtigt.

Golden State beendet Niederlagenserie

Im Westen konnten auch die Golden State Warriors ihre Durststrecke von fünf Spielen ohne Sieg beenden. Beim 112:97-Erfolg gegen die Clippers hatten die Warriors auch wieder ihre Starspieler Steph Curry, Klay Thompson und Andrew Wiggins auf dem Parkett, die bei der vergangenen Partie in Denver noch pausiert hatten. Bester Scorer war aber Rookie Jonathan Kuminga, der auf 21 Punkte kam. Bei den Clippers kam Isaiah Hartenstein auf zehn Punkte, sechs Rebounds und vier Assists.

Orlando mit Wagner-Brüdern verlieren knapp gegen Phoenix

Die Warriors bleiben in der Western Conference auf dem dritten Platz hinter den Memphis Grizzlies, die einen klaren 132:11-Sieg gegen New Orleans feierten. An der Spitze bleiben die Phoenix Suns, die nach dem 102:99-Erfolg bei den Orlando Magic weiter das beste Team der NBA sind.

Orlando mit den zwei Berliner Brüdern Franz und Moritz Wagner hielten lange mit. Franz Wagner hatte in den Schlusssekunden sogar die Chance zum Ausgleich,– doch sein Dreier wurde geblockt. Der Rookie kam auf sechs Punkte, Moritz Wagner erzielte zwölf Zähler.

