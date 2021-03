Das traditionelle große Party-Programm beim All-Star-Wochenende der NBA wurde wegen der Corona-Pandemie eingedampft: Der traditionelle Showkampf der besten Spieler aus der NBA fand in Atlanta mit 2.500 Zuschauern statt, vor allem Familien und Angehörige der Spieler. Außerdem hatte die NBA die verschiedenen Events, wie den Slam-Dunk-Contest, die sich sonst über das komplette Wochenende strecken, auf einen Abend terminiert.

Sieg für Team LeBron, Antetokounmpo MVP

Den Höhepunkt der Veranstaltung, das All Star Game, entschied am Sonntag (07.03.2021) das Team um LeBron James mit 170:150 gegen die von Kevin Durant angeführte Auswahl für sich. Für Lakers-Anführer James war es der vierte Sieg in seinem vierten Spiel als Kapitän einer All-Star-Mannschaft. Im Anschluss feierte er vor allem das Zusammenspiel mit Stephen Curry von den Golden State Warriors. "Das war das erste Mal, dass ich mit Steph in einem Team war, und es war eine Ehre. Es war toll da draußen mit Steph und Giannis auf dem Feld zu stehen" , sagte James.

Milwaukees Giannis Antetokounmpo, MVP der vergangenen Spielzeit, war mit 35 Punkten und einer perfekte Quote von 16 Treffern bei 16 Würfen der überragende Mann und wurde als wertvollster Spieler der All-Star-Partie ausgezeichnet.

LeBron James: "Haben unseren Job gemacht"

"Die Liga hat einen guten Job gemacht hat. Wir als Spieler haben unseren Job auch gemacht und bereiten uns jetzt auf die zweite Halbzeit der Saison vor" , sagte James und gab sich dabei diplomatisch. Im Vorfeld hatte er die Reihe der prominenten Kritiker angeführt, die den Sinn des All-Star-Wochenendes infrage gestellt hatten. Nach der kürzesten Sommerpause der NBA-Geschichte wurden die Allstar-Spieler von der Liga nun mitten in der Pandemie nach Atlanta beordert, es fehlten weitere Tage zur Regeneration, argumentierte nicht nur Lakers-Star James. Für die NBA ist das All-Star-Spiel aus finanziellen Gründen sehr wichtig, wegen der TV-Einnahmen.

Embiid und Simmons kurzfristig nicht im Aufgebot

Dass Joel Embiid und Ben Simmons von den Philadelphia 76ers am Morgen der 70. Auflage mitgeteilt bekommen hatten, nicht spielen zu dürfen, schien die Kritiker zu bestätigen. Laut US-Medienberichten ist ihr Friseur positiv auf das Coronavirus getestet worden. Kontakt zu den anderen Profis habe es aber noch keinen gegeben.

Auch Stephen Curry war im Vorfeld kein Fan der Veranstaltung in diesem Jahr gewesen. "Das war offensichtlich ein Drahtseilakt", sagte der 32-Jährige und vermeldete "Mission accomplished" .

Mit dem Format konnte sich der Aufbauspieler aber gut anfreunden: "Alles an einem Abend zu haben, ist irgendwie cool." Nur die Fans fehlten ihm sehr.

Curry versenkt Alley-oop und gewinnt Dreier-Contest

Auf dem Parkett hatte Curry aber unübersehbar viel Spaß. Mit Teamkollege Damian Lillard (Portland Trail Blazers) lieferte er sich einen internen Wettkampf für den Dreier aus der größten Entfernung. Nach Vorlage von Chris Paul (Phoenix Suns) gelang dem nur 1,90 Meter großen Curry ein Alley-oop.

Zuvor hatte Curry bereits beim Dreier-Wettkampf seine ganze Klasse gezeigt und zum zweiten Mal nach 2015 gewonnen. Den Slam Dunk Contest in der Halbzeit entschied Anfernee Simons von den Portland Trail Blazers für sich.

red/dpa/sid | Stand: 08.03.2021, 07:30