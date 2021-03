Die Los Angeles Lakers verloren am Dienstag (23.03.2021/Ortszeit) auch das dritte Spiel in Serie. Bei den New Orleans Pelicans unterlag der Meister in Abwesenheit seiner verletzten Superstars LeBron James und Anthony Davis mit 111:128. Mit Marc Gasol fehlt ein weiterer wichtiger Akteur.

Dritte Pleite für Lakers ohne James

Es war bereits die dritte Niederlage in Folge für die Lakers ohne ihren verletzten Anführer. Zuvor hatte der NBA-Titelverteidiger gegen die Atlanta Hawks, als sich James früh am Knöchel verletzte, und im Anschluss auch das Topspiel gegen Phoenix verloren.

Schröder mit viel Verantwortung

Nationalspieler Dennis Schröder bekam gegen New Orleans erneut mehr Verantwortung, stand 35:17 Minuten auf dem Feld und damit so lange wie kein anderer Spieler der beiden Mannschaften. Der 27-Jährige kam zwar auf ordentliche 15 Punkte, vier Rebounds und sieben Vorlagen, traf aber nur 20 Prozent seiner Wurfversuche aus dem Spiel.

Bei den Pelicans überragte der frühere Lakers-Spieler Brandon Ingram mit 36 Punkten. Durch die Pleite steht der Meister mit 28 Siegen und 16 Niederlagen im Westen auf Rang vier. Der direkte Einzug in die Playoffs ist nicht noch nicht gefährdet, aber der Vorsprung ist weiter geschrumpft.

Die Phoenix Suns, härtester Verfolger von Spitzenreiter Utah Jazz, festigten ihren zweiten Platz im Westen mit einem 110:100-Erfolg gegen Miami.

76ers und Nets im Osten souverän

Im Osten bleiben die Top-Teams aus Philadelphia und Brooklyn weiter auf Kurs. Die 76ers, Spitzenreiter der Eastern Conference, setzten sich bei den Golden State Warriors mit 108:98 durch. Brooklyn behielt knapp mit 116:112 gegen Portland die Oberhand. James Harden war einmal mehr bester Mann bei den Nets, kam auf 25 Punkte und 17 Vorlagen.

Wizards hinken weiter hinterher

Die Washington Wizards mit den zwei deutschen NBA-Profis Moritz Wagner und Isaac Bonga mussten eine Pleite einstecken.. Mit 113:131 wurde das Team aus der Hauptstadt von den New York Knicks abgefertigt. Wagner (11 Punkte) und Bonga (4) kamen beide von der Bank. Die Wizards geraten mit nur 15 Erfolgen in der Eastern Conference unter Druck, der Abstand auf Playoff-Rang acht beträgt nunmehr sechs Siege.

red/dpa/sid | Stand: 24.03.2021, 07:30