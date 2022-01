NBA - Celtics gewinnen mit Schröder, Magic verlieren weiter in Serie

Die Celtics revanchierten sich am Samstag (08.01.2022, Ortszeit) erfolgreich gegen die New York Knicks. Zwei Tage nach einer dramatischen Niederlage mit der Schlusssirene gewannen die Celtics nun in Boston klar mit 99:75.

Schröder blieb mit sechs Zählern und drei Assists relativ blass, Teamkollege Jaylen Brown glänzte dagegen mit dem ersten Triple Double seiner NBA -Karriere, er kam auf 22 Punkte sowie je elf Rebounds und Assists.