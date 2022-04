NBA: Brooklyn und Minnesota erreichen die Playoffs

Timberwolves verteidigen knappe Führung

Die Minnesota Timberwolves gewannen ihr Play-In-Spiel im Westen gegen die Los Angeles Clippers und stehen ebenfalls in der ersten Runde der Playoffs. Die Gastgeber gingen weniger als fünf Minuten vor Schluss in Führung und verteidigten diese bis zur Schlusssirene beim Stand von 109:104. Die Timberwolves treffen in den Playoffs nun auf die Memphis Grizzlies.

Die Timberwolves verkrafteten vor den eigenen Fans auch einen schwachen Abend von Karl-Anthony Towns, der nur drei seiner elf Würfe traf und früh mit zu vielen Fouls nicht mehr weiterspielen durfte. Antony Edwards mit 30 Punkten und D'Angelo Russell mit 29 Zählern trugen ihr Team.

NBA-Playoffs fast vollständig - aber noch zweite Chancen für die Verlierer

Die Playoffs nehmen damit Form an. Die Top sechs der Eastern und der Western Conference hatten ihren Playoff-Platz sicher. Die Qualifikationsturniere laufen aber weiter, die Los Angeles Clippers und auch die Cleveleand Cavaliers haben jeweils noch eine weitere Chance auf die Playoffs.

Play-In Westen: Die Clippers spielen gegen den Gewinner der Partie New Orleans Pelicans gegen die San Antonio Spurs um den letzten noch offenen Platz in den Playoffs der Western Conference - Gegner wären die Phoniex Suns.

Play-In Osten: Die Cavaliers treffen im Osten auf den Sieger des Duells der Atlanta Hawks mit den Charlotte Hornets und ermitteln den Gegner der Miami Heat.