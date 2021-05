Die Euroleague und die Stadt Köln hatten sich das sicherlich anders vorgestellt. Im Juli 2019 hatten sie verkündet, dass das Final Four, das Endspiel um Europas Basketball-Krone, in Köln stattfinden wird. Oberbürgermeisterin Henriette Reker versprach den Euroleague-Abgesandten eine "professionelle Organisation" , und obendrauf: "die einmalige Kölner Begeisterung".

Auch Gastronomen und die lokale Eventindustrie frohlockten: Die vier besten europäischen Basketball-Teams für ein langes Wochenende in der Domstadt, mit 20.000 Fans im Schlepptau. Ein europäisches Volksfest in der Hauptstadt des Frohsinns, man sah die Bilder schon vor sich: Jordi Bertomeu, der weltgewandte Euroleague-Boss aus Barcelona, samt prominenter Entourage, beim Kölsch im Brauhaus.

Europäisches Basketball-Fest in Köln ohne Fans

Doch dann kam die Corona-Pandemie dazwischen, die auch der großen Basketballparty am Rhein den Stecker zog. Das ursprünglich fürs Vorjahr angesetzte Euroleague-Finale fiel nach dem vorzeitigen Saisonabbruch komplett aus. Für das Final Four in diesem Jahr hielt die Euroleague aber am Spielort Köln fest. Auch noch, als abzusehen war, dass eine große Indoor-Veranstaltung in Deutschland wegen der Corona-Auflagen nur ohne Zuschauer stattfinden kann.

Euroleague-Chef Bertomeu: "Schlüsselmarkt Deutschland"

Die Euroleague-Manager verfolgen mit dem Final Four in Köln einen größeren Plan: Ihr wirtschaftlicher Schwerpunkt liegt traditionell in Süd- und Osteuropa, von den 18 Euroleague-Teilnehmern der abgelaufenen Saison kamen allein vier Klubs aus Spanien und drei aus Russland. Die Euroleague, eine privatwirtschaftliche, von den Verbänden unabhängige Organisation, will weiter wachsen und neue Zielgruppen erschließen. Deutschland ist dabei ein " Schlüsselmarkt ", wie Euroleague-Boss Bertomeu immer wieder betonte.

Das Final-Four-Turnier in die größte deutsche Arena zu vergeben, ist ein Teil dieser Marketing-Offensive. Den größeren Schub soll es aber dadurch geben, dass künftig zwei deutsche Klubs als feste Mitglieder in Europas Königsklasse spielen, neben dem FC Bayern auch Alba Berlin.

Bayerns Basketballer sollen im Juni in den Kreis der Klubs mit einer sogenannten A-Lizenz aufgenommen werden, der Beschluss gilt nur noch als Formalie. Die Münchner bekommen dann einen dauerhaften, garantierten Startplatz in der Euroleague, unabhängig vom Abschneiden in der Bundesliga. Außerdem werden sie einer von künftig 13 Vereinen, die als Gesellschafter an den Gesamteinnahmen, etwa aus der Vermarktung, partizipieren und über die Entwicklung der Euroleague mitbestimmen dürfen.

Auch Alba Berlin sieht Zukunft in der Euroleague

Alba Berlin wiederum hat, wie zuvor der FC Bayern, für die kommenden zwei Spielzeiten eine Wildcard zugesagt bekommen. Danach, so schätzen es die Beteiligten, werden die Berliner aller Voraussicht nach denselben Weg gehen und ebenfalls mit einem festen Startplatz ausgestattet werden. Die Euroleague wirbt schon länger um den Klub aus der Hauptstadt, der mit seiner Strahlkraft ausgezeichnet ins Portfolio passt.

Alba-Geschäftsführer Marco Baldi freut vor allem, dass der Klub nun Planungssicherheit hat. Die Teilnahme an der Euroleague sei auch ein wichtiger Faktor bei den Verhandlungen mit Spielern: " Die Euroleague ist das Höchste, was man im europäischen Basketball erreichen kann. Natürlich wollen wir dort unbedingt dabei sein. "

Belastungsprobe für die Basketball-Bundesliga

Dass künftig zwei deutsche Klubs einen Platz in der Euroleague sicher haben, davon profitiere auch die Bundesliga, sagt BBL-Geschäftsführer Stefan Holz. Zugleich betrachtet er die Expansionspläne von Europas Topliga aber mit Sorge: Die Euroleague spielt wie die BBL eine reguläre Saison mit 34 Spieltagen, Alba Berlin und der FC Bayern hatten deshalb bis Ende April, schon vor dem Beginn der Playoffs, 70 Spiele in den Knochen. Dies bringe die Belastung für die Spieler, aber auch den Spielplan an die Grenzen, sagt Holz.

Der internationale Erfolg des FC Bayern, der als erstes deutsches Team in die Euroleague-Playoffs einzog und im Viertelfinale nur denkbar knapp scheiterte, machte zuletzt deutlich, wie wackelig das ganze Konstrukt ist: Wären die Münchner tatsächlich ins Final Four eingezogen, dann hätte dies in der BBL den Spielplan für die Playoffs gesprengt, sagt Liga-Chef Holz: " Wir hätten dann nicht wie geplant eine Best-of-five-Serie spielen können, sondern nur noch im Format Best-of-three. Wir wären also gezwungen gewesen, unser Produkt anzupassen, in der wertigsten Phase der Saison. " Eine mögliche Verkleinerung der BBL, von 18 auf 16 Klubs, wie sie in der Vergangenheit immer mal wieder diskutiert wurde, schloss Holz aus. Es gebe ein eindeutiges Votum der Vereine, an der 18er-Liga festzuhalten.

Der FC Bayern hatte zuletzt klar den Fokus auf die Euroleague gelegt. Wegen der Doppelbelastung unterhalten die Münchner auch einen extragroßen Kader und haben acht ausländische Spieler im Kader, zwei mehr als in der BBL auf dem Spielbogen erlaubt sind. In der Euroleague dagegen gibt es diese Ausländerbeschränkung nicht.

Olympiakos als abschreckendes Beispiel

Eine Zweiklassengesellschaft, die direkt zur Frage führt, wie sich die Euroleague-Topklubs künftig in ihren nationalen Ligen positionieren werden. In Griechenland hat Olympiakos Piräus nach einem teils bizarren Streit mit dem Verband bereits der ersten griechischen Liga den Rücken gekehrt, die Olympiakos-Stars spielen nur noch in der Euroleague. Auch anderswo werden Absetzbewegungen der großen Klubs befürchtet, hin zur europäischen Königsklasse, mit ihren lukrativeren Vermarktungsmöglichkeiten.

Beschwerde der Ligenvereinigung ULEB vor der EU-Kommission

Die Euroleague hat immer betont, den Spielbetrieb der nationalen Ligen nicht gefährden zu wollen, und bislang auch davon abgesehen, Spiele am Wochenende anzusetzen. Dennoch setzt sich die ULEB , die Vereinigung der größten europäischen Basketball-Ligen, inzwischen juristisch gegen die Euroleague zur Wehr und hat eine kartellrechtliche Beschwerde bei der EU-Kommission eingereicht.