Die Siegesserie der BG Göttingen in der BBL ist im Nordderby gegen die Basketball Löwen Braunschweig zu Ende gegangen. Nach zuvor fünf Erfolgen nacheinander verloren die Göttinger am Sonntag (02.01.2021) in eigener Halle mit 85:93. Schon im Pokal hatten sich die Braunschweiger im Nachbarschaftsduell durchgesetzt.