Die MLP Academics Heidelberg verloren am Samstagabend (06.11.2021) in eigener Halle mit 87:89 gegen Medi Bayreuth. Das Überraschungsteam der bisherigen Saison verpasste durch die Niederlage den möglichen Sprung an die Tabellenspitze, bleibt aber mit 8:6 Punkten in der Spitzengruppe.

Bayreuth mit starkem Schlussviertel

Die Bayreuther, zuvor erst mit einem Saisonsieg, verschafften sich durch den Erfolg etwas Luft. Die Franken sicherten sich den Sieg durch ein starkes Schlussviertel, als sie einen Rückstand drehten. Dabei überzeugten die Bayreuther mit einer starken Teamleistung. Fünf Akteure punkteten zweistellig, Terry Allen ragte mit 16 Punkten und 5 Rebounds heraus.