Nachholspiele

BBL - Oldenburg gewinnt Verfolgerduell bei Alba

Die EWE Baskets Oldenburg haben das Verfolgerduell in der Basketball-Bundesliga bei Alba Berlin gewonnen. Die Niedersachsen behielten am Dienstag (09.03.21) beim Zweiten mit 89:81 die Oberhand und schließen dank des 17. Saisonerfolgs nach Siegen zum Club aus der Hauptstadt auf. Auch der direkte Vergleich geht an die EWE Baskets, das Hinspiel hatten sie lediglich mit 86:89 verloren.