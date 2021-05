Die favorisierten Münchner gewannen am Samstag (15.05.2021) das erste Halbfinale in eigener Halle gegen ratiopharm Ulm nach zweimaliger Verlängerung mit 104:102. Der FC Bayern erreichte damit erstmals seit 2018 das Pokalfinale und darf auf den dritten Titel hoffen. Die Münchner revanchierten sich zugleich für die klare Niederlage gegen die Ulmer in der vergangenen Woche in der Liga.

Der Endspielgegner der Münchner wird am Samstagabend im zweiten Halbfinale zwischen BG Göttingen und Alba Berlin ermittelt.

Bayern München siegt gegen Ulm nach zweifacher Overtime

Die Münchner, die nach dem unglücklichen Ausscheiden in den Euroleague-Playoffs zuletzt außer Tritt waren, zeigten sich im Pokal-Halbfinale wieder in verbesserter Form und gingen mit einem scheinbar beruhigenden 13-Punkte-Vorsprung in die Halbzeit.

Starke Ulmer Aufholjagd

Doch die Ulmer, mit zuletzt neun Siegen in Folge das Team der Stunde in der BBL, starteten im dritten Viertel erfolgreich eine Aufholjagd. Der starke Troy Caupain, mit 24 Punkten auch Ulms Topscorer, brachte sein Team kurz vor dem Ende des dritten Viertels bis auf einen Punkt heran, und besorgte zu Beginn des Schlussabschnitts die Führung.

Die Münchner fanden keine Antwort auf die aggressivere Verteidigung der Ulmer, vor allem Spielmacher Wade Baldwin tappte immer wieder in die Falle und wurde vier Minuten vor dem Ende nach dem insgesamt fünften Ballverlust von Coach Andrea Trinchieri auf die Bank beordert.

Lucic und Zipser retten den Bayern den Finaleinzug

Ulm ging mit einer Vier-Punkte-Führung in die Schlussminute, doch Vladimir Lucic rettete die Münchner mit einem verwandelten Dreipunktewurf und einem Freiwurf im Anschluss in die Verlängerung.

Auch in der Overtime gerieten die Münchner wieder in Rückstand - erneut war es Bayern-Topscorer Lucic (24 Punkte), der Sekunden vor dem Ende mit drei verwandelten Freiwürfen den Ausgleich besorgte und eine zweite Verlängerung erzwang. Dort entschied dann Paul Zipser mit zwei wichtigen Defensiv-Rebounds und zwei erfolgreichen Abschlüssen am anderen Ende die Partie zugunsten des Favoriten.

Ulm legt Protest ein

Die Ulmer legten allerdings direkt im Anschluss an das Spiel Protest gegen die Wertung ein: Für Münchens Baldwin war das Spiel nach dem fünften Foul beendet, er stand aber weiter kurzzeitig auf dem Parkett.

"Die Situation war, dass ein Spieler mit fünf Fouls auf dem Feld war. Die Referees haben es versäumt. Ich weiß nicht, ob es eine Sanktion gibt. Ganz ehrlich, ich erwarte keine Sanktion. Aber lassen wir uns überraschen", kommentierte Ulms Coach Jaka Lakovic. Wie die Verantwortlichen der Bundesliga mit dem Protest umgehen, war zunächst offen.

Zweiter Anlauf nach coronabedingter Absage im April

Das Top-Four-Turnier war ursprünglich für Mitte April angesetzt, musste aber nach Corona-Fällen im Team der Göttinger unmittelbar vor dem geplanten Spielbeginn abgesagt werden.

Wegen der Corona-Pandemie hatte die BBL den Pokal-Modus geändert und erweitert. 16 Teams nahmen an vier regionalen Qualifikationsturnieren teil. Nur Aufsteiger Chemnitz und Hamburg als schlechteste Mannschaft der abgelaufenen Saison, blieben außen vor. Die vier Gruppensieger qualifizierten sich für das Top-Four-Turnier.

