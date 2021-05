Alba Berlin darf vor Zuschauern spielen

Alba Berlin darf sein zweites Playoff-Halbfinale vor Zuschauern bestreiten. Die Senatsinnenverwaltung hat ein Pilotprojekt genehmigt. Insgesamt dürfen am Dienstag in der Arena am Ostbahnhof 1.000 Fans dabei sein - unter bestimmten Bedingungen. | rbb