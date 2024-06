Erster schwarzer Kapitän US-Baseball-Legende Willie Mays gestorben Stand: 19.06.2024 13:47 Uhr

Die US-Baseball-Legende Willie Mays ist im Alter von 93 Jahren gestorben.

Das gaben Mays Familie und sein ehemaliges Team, die San Francisco Giants, am Dienstagabend (Ortszeit) gemeinsam bekannt. "Mein Vater ist friedlich und im Kreise seiner Lieben verstorben" , teilte sein Sohn Michael mit.

Man habe eine wahre Legende verloren, teilte der Vorsitzende der Giants, Greg Johnson, mit: "Er war eine Inspiration und ein Held, der für immer in Erinnerung bleiben und sehr vermisst werden wird."

Erster schwarzer Kapitän

Mit 16 startete Mays seine Karriere bei den Birmingham Black Barons. Später wurde er der erste schwarze Kapitän eines Teams aus der US-Profiliga Major League Baseball (MLB). Er gab sein Debüt 1951 bei den Giants, die damals in New York beheimatet waren, und blieb 21 Spielzeiten lang bei dem Team.

Mays beendete seine Karriere bei den New York Mets, wo er von 1972 bis 1973 spielte. Mit 660 Homeruns und 3.187 Hits liegt er auf Platz sechs der MLB-Bestenliste. Der 24-fache All-Star wurde 1979 in die Baseball Hall of Fame aufgenommen. Sein Defensivspielzug "The Catch" wird oft als einer der besten der Geschichte bezeichnet.

Von Obama geehrt

Der so erfolgreiche Mays, dessen Spitzname "Say Hey Kid" war, wurde auch 2015 vom damaligen US-Präsidenten Barack Obama mit der Presidential Medal of Freedom geehrt, die zu den höchsten zivilen Auszeichnungen der USA gehört.