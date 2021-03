Video: Highlights: 1. Tag der Hallen-EM in Polen im Video

In Torun treffen sich die besten europäischen Sportler:innen zur Hallen-EM in der Leichtathletik. Am ersten Tag gewinnt Christina Schwanitz Bronze im Kugelstoßen. Auch insgesamt war es ein guter Tag für die deutschen Leichtathleten. | video