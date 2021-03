Snowboarderin Cheyenne Loch hört ebenfalls auf

Die deutschen Snowboarderinnen verabschieden nach dem Saisonfinale in Berchtesgaden eine weitere Fahrerin in den Ruhestand. Raceboarderin Cheyenne Loch wird ihrer Karriere mit nur 26 Jahren beenden. Das teilte Snowboard Team Germany am Donnerstag mit. Damit ist Loch nach Weltmeisterin Selina Jörg bereits die zweite deutsche Fahrerin, die nach diesem Winter zurücktritt.

Loch: "Kann und will meine Karriere nicht fortsetzen"

Die Boarderin hatten diesen Entschluss schon länger gefasst. Als Grund nannte sie die anhaltenden Schmerzen nach einigen Verletzungen, darunter zwei Kreuzbandrisse und stetige Probleme am Sprunggelenk.

" Die Verhältnismäßigkeiten stimmen nicht mehr. Ich habe unter Belastung ständig Schmerzen. Unter diesen Bedingungen will und kann ich meine Karriere nicht fortsetzen ", erklärte Loch im Statement des Verbandes.

Loch fährt aktuell die beste Saison ihre Karriere, ist drei Mal zweite geworden und liegt in der Gesamtwertung auf Rang vier. Für sie jedoch überwiegen die körperlichen Strapazen: " Der Funke ist nach meinem Comeback in diesem Winter nicht mehr zurückgekommen. "

Sportdirektor Scheid hofft auf Verbleib in anderer Funktion

Andreas Scheid, Sportdirektor bei "Snowboard Germany", sprach von einer zweiten "Hiobsbotschaft" für die sportliche Leitung kurz nach dem Rücktritt von Jörg vor rund anderthalb Wochen. " Persönlich bin ich aber stolz, dass wir so starke Charaktere haben, die für sich entschieden haben, wann der richtige Zeitpunkt ist. Cheyenne hatte mit ihren Verletzungen viele schwierige Momente. Ich habe großen Respekt, dass sie immer wieder zurückgekommen ist. Die Tür zu Snowboard Germany - in welcher Funktion auch immer - steht immer für sie offen ", so Scheid.

2011: Medaillen bei der Junioren-WM

Loch zeigte schon früh ihr Talent und konnte bei den Junioren-Weltmeisterschaften 2011 zwei Medaillen abräumen. Insgesamt stand sie bei den Titelkämpfen der Nachwuchssportler sechs Mal auf dem Podest. Genauso häufig sollte ihr der Sprung aufs Podium im Weltcup gelingen.

Beim Heimweltcup in Berchtesgaden will sie nun noch einmal alles raushauen: " Der dritte Platz im Gesamt- und Disziplinweltcup ist noch möglich. Außerdem fehlt mir ja auch noch ein Weltcupsieg ... ", so Loch vor den letzten Karriererennen.

Nach ihrer aktiven Laufbahn will die Bundespolizistin versuchen, ihr Wissen weiterzugeben: " Mein Rücktritt als Leistungssportlerin ist kein Abschied vom Snowboarden! "

Cheyenne Loch beim Snowboard Welttcup in Bannoye

Stand: 18.03.2021, 10:37