Vierschanzentournee Halbzeitbilanz - Geplatzte deutsche Tournee-Träume Stand: 02.01.2023 13:53 Uhr

Die 71. Vierschanzentournee dominert kein DSV-Adler - die Träume von einem Tourneesieg sind schon zur Halbzeit geplatzt. Der absolute Überflieger ist bislang ein Norweger.

Enttäuschung ja, Verbitterung nein: Die deutschen Skispringer verarbeiten das Ende der Tournee-Träume recht gelassen. " Davon lassen wir uns nicht aus der Ruhe bringen ", sagte Karl Geiger am zweiten Pausentag des Schanzen-Spektakels zu seiner enttäuschenden Performance beim Neujahrsspringen, die das Ende aller Hoffnungen auf den "goldenen Adler" besiegelte.

Die Top-Konkurrenz um Tournee-Dominator Halvor Egner Granerud springt in einer eigenen Liga. Das erkennen die DSV-Adler an. Doch trotzdem zieht Bundestrainer Stefan Horngacher ein positives Zwischenfazit und sprach sogar "von einer positiven Bilanz" . Angesichts der Vorleistungen im Weltcup ist diese Sichtweise nachvollziehbar.

Horngacher: "Wir sind definitiv zu weit weg"

Geiger liegt im Vierschanzentournee-Ranking auf Rang fünf, Andreas Wellinger ist Sechster. Im Weltcup sind beide schlechter platziert. Dass das Warten auf den ersten Sieg bei dem prestigeträchtigen Event rund um den Jahreswechsel auch 21 Jahre nach Sven Hannawalds Triumph weitergeht, kann das deutsche Team aber natürlich nicht zufriedenstellen. "Wir sind definitiv zu weit weg" , sagte Horngacher.

Formschwacher Eisenbichler bleibt in der Tournee

Besonders für einen verlief die Tournee bislang enttäuschend: Markus Eisenbichler schaffte es weder in Oberstdorf noch in Garmisch-Partenkirchen in den zweiten Durchgang. Der sechsmalige Weltmeister befindet sich in dieser Saison in einem Formtief.

Trotzdem wird der Bayer die Tournee zu Ende bestreiten. "Es ist ganz klar, dass der Markus weiterfährt bis Bischofshofen und auch danach im Weltcup noch" , sagte Horngacher. "Er ist aber nicht weit weg, macht im Training einen guten Eindruck" , ergänzte der Österreicher: "Im Skispringen kann es manchmal schnell gehen."

Youngster Raimund "scheißt sich nix"

Während Eisenbichler weiter nach seiner Form sucht, sorgte bislang ein Youngster für Überraschungen. Philipp Raimund wurde 14. und 15., und macht mit seinem forschfrechen Auftreten bei seiner ersten kompletten Tournee richtig Spaß. Der "hochintelligente" (Horngacher) Videospiele-Freak hat reichlich Potenzial. "Der scheißt sich einfach nix" , sagte Geiger über seinen Oberstdorfer Kollegen.

Video Vierschanzentournee in Garmisch-Partenkirchen Raimund hat sich "viel Selbstbewusstsein" geholt Philipp Raimund ist zufrieden mit seinen Sprüngen beim Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Hinter Wellinger und Geiger ist er drittbester Deutscher.

Geiger: "Denen eins vor den Latz geben"

Was sind nun die Ziele für die letzten beiden Springen der Tournee? "Mit dem Gesamtsieg wird's ziemlich sicher nix" , sagte Geiger und ergänzte mit Blick auf die nächsten Monate: "Es kommen ja noch ein paar Stationen und auch noch eine WM. Man darf nicht immer alle Nerven über Bord schmeißen."

Der Abstand auf den Spitzenreiter ist zur Halbzeit so groß wie seit neun Jahren nicht mehr. Granerud liegt umgerechnet über 30 Meter vor den Deutschen. Selbst das Podest ist schon etwa zehn Meter entfernt.

Aufgeben will deswegen trotzdem niemand. Geiger hofft, "dass mal ein Sprung rausrutscht, dass es richtig knallt. Und dass man denen vielleicht auch mal eins vor den Latz geben kann und man sagt: Ihr müsst schon noch mit uns rechnen."

Granerud ist der Überflieger der Tournee

"Denen", das sind Granerud, der im Weltcup führende Pole Dawid Kubacki und der Slowene Anze Lanisek. Die drei Springer schaffen das, was Geiger in den vergangenen Jahren regelmäßig gelang: Sie prägen die Saison und beeindrucken die Konkurrenz.

Vor allem Granerud beeindruckt die Springer. Der 26-Jährige ist ein Ausnahmekönner auf der Schanze. In dessen Yoga-Jubelpose im Schneidersitz feierte Granerud seinen Sieg auf der Großen Olympiaschanze zum Jahresstart.

Bereits vor zwei Jahren war er als Favorit auf den Titel angereist, konnte seine Leistung bei der Tournee aber nicht abrufen. Anders als damals wirkt Granerud nun entspannt und gelöst. Der Athlet, der zum Grübeln und zu übertriebener Analyse neigt, scheint mit dem Druck nun besser umgehen zu können.

video Vierschanzentournee Ein Norweger dominiert Halvor Egner Granerud aus Norwegen führt zur Halbzeit die Gesamtwertung an. Die Tournee der Deutschen ist es bisher nicht - Karl Geiger und Andreas Wellinger auf den Rängen fünf und sechs haben bereits einen großen Rückstand.

