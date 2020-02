Skisprung-Sonntag in Willingen abgesagt

"Die Gemeinde Willingen (Upland) wird einer Öffnung des Stadions morgen nicht zustimmen" , sagte Willingens Bürgermeister Thomas Trachte nach dem Treffen eines Krisenstabes aus Polizei, Weltskiverband FIS und lokalem Veranstalter am Samstagabend (08.02.2020). "Die Gemeinde hat Sorge für das wohl aller Beteiligten. Wir würden das Risiko eingehen, dass die Leute spätestens auf dem Weg nach Hause in den angekündigten Sturm geraten" , so Trachte.



Das Sturmtief "Sabine" zieht am Sonntag und Montag über Deutschland, dabei werden am Sonntagnachmittag in Willigen Sturmböen von bis zu 130 km/h erwartet. Das Einzel-Springen war für 10.15 Uhr geplant.

Wind wirbelt Willingen-Wochenende durcheinander

Ursprünglich waren für das Skisprung-Wochenende in Willingen drei Springen von Freitag bis Sonntag geplant. Doch die für Freitag (07.02.2020) angesetzte Qualifikation musste nach wenigen Springern wegen zu starker Windböen abgesagt und am Samstag (08.02.2020) nachgeholt werden. Den einzigen Wettkampf des Wochenendes gewann am Samstag Stephan Leyhe, der auf seiner heimischen Mühlenkopfschanze den ersten Weltcupsieg seiner Karriere feierte.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

dh | Stand: 08.02.2020, 19:58