Silvesterturnier Skispringen Eva Pinkelnig gewinnt, Freitag beste Deutsche Stand: 28.12.2022 16:04 Uhr

Beim Silvesterturnier der Skispringerinnen feierte die Österreicherin Eva Pinkelnig den Sieg im ersten von vier Wettbewerben. Beste DSV-Starterin war Selina Freitag.

Die Skispringerinnen müssen weiter auf ihre erste Vierschanzentournee warten. Stattdessen sind sie auf Silvestertour unterwegs. Erste Station ist Villach.

Im ersten von zwei Wettbewerben in Kärnten setzte sich am Mittwoch (28.12.22) Lokalmatadorin Eva Pinkelnig durch. Die Norwegerin Ana Odine Ström wurde Zweite vor Nika Kriznar (SLO). Pinkelnig schob sich damit auch in der Weltcup-Gesamtwertung an die Spitze.

Freitag beste DSV Starterin

Anna Rupprecht und Selina Freitag hatten im ersten Durchgang mit Platz vier und fünf eine gute Grundlage für das Finale gelegt und Hoffnungen auf einen Podestplatz geschürt. " Weiter hätte es immer sein können ", so Freitag im ZDF-Interview. Die Luft nach oben wollte sie im zweiten Durchgang nutzen. In der Weite konnte sie zwar nachlegen, doch bei der Landung lies Freitag Punkte liegen. Auf Platz sieben sammelte sie jedoch als beste deutsche Starterin noch gut Weltcup-Punkte ein.

Althaus macht Plätze gut

Für die bis dahin noch Weltcup-Führende Katharina Althaus (86,5/93 m) ging es im ersten Sprung nicht ganz so hoch hinaus. Beim zweiten Auftritt konnte sich die 26-Jährige von Rang 16 auf neun verbessern. " Ich bin nicht ganz so gut reingekommen hier ", analysierte Althaus. "Es ist noch nicht ganz optimal." Rupprecht konnte dagegen keinen Sprung nach vorne machen, sondern schloss als 12. ab.

Teamkollegin Luisa Görlich (86/84,5m), die zuletzt ihren Unmut darüber äußerte, dass die Vierschanzentournee der Frauen erneut verschoben wurde, rutschte noch auf Rang 25 ab.

Agnes Reisch glücklich im Finale dabei

Agnes Reisch (91.5/85m) war als 31. noch glücklich mit ins Finale gerutscht. Steigern konnte sie sich allerdings nicht, deshalb blieb es am Ende auch dabei. Nur Pauline Hessler hatte den entscheidenden Durchgang verpasst.

Fahrplan für das Silvesterturnier der Frauen Startzeit Wettbewerb In der Sportschau 29.12., 13 Uhr Einzel, Villach Liveticker 31.12., 16 Uhr Einzel Ljubno Liveticker 01.01.23, 16.30 Uhr Einzel Ljubno Liveticker