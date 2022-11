Qualifikation in Wisla Skispringen - Youngster Raimund überrascht Stand: 04.11.2022 20:07 Uhr

Bei der Qualifikation zum Auftaktspringen in Wisla sorgte der 22-jährige Philipp Raimund für eine Überraschung. Der beste Springer kam aus Polen.

Weltcup-Auftakt für die Skispringer im polnischen Wisla: Bei der Qualifikation für das Springen am Samstag (5.11., ab 16 Uhr im Livestream) sorgte ein 22-Jähriger für die Überraschung: Nicht Karl Geiger, nicht Markus Eisenbichler sprangen in die Top-Ränge - es war Philipp Raimund, der als Vierter bester DSV-Athlet in der Quali war. Der für den SC Oberstdorf Startende sprang 129 Meter.

In Top-Form zeigte sich der Pole Dawid Kubacki, der mit 133 Metern die Qualifikation für sich entschied. Auf Platz zwei landete Halvor Egner Granerud aus Norwegen (128 m). Platz drei sicherte sich Kubackis Landsmann Piotr Zyla (131 m). Das Springen wurde auf grünen Matten statt wie sonst auf Kunstschnee ausgetragen.

livestream Skispringen Die Sportschau am Samstag, am 05.11. ab 15.15 Uhr Der Wintersport kehrt auch wieder in die Sportschau am Samstag ein. Für die Skispringerinnen beginnt Weltcup-Saison in Wisla.

Kein weiterer DSV-Adler unter den Top 20

Von den weiteren deutschen Springern qualifizierten sich zwar alle für Samstag, keiner konnte aber ein Top-Ergebnis einfahren. Karl Geiger wurde mit 121 Metern 23., einen Platz dahinter rangierte Pius Paschke (124,5 m), der sich im internen Training gegen Stephan Leyhe durchgesetzt hatte.

Constantin Schmid beendete die Quali als 26. (121 m). Für Markus Eisenbichler, Sieger von 2020 in Wisla, reichte es mit seinen 117 Metern nur für Platz 37. Andreas Wellinger, der im Training gute Sprünge zeigte, landete ebenfalls nur auf 117 Metern und wurde 38

Alle DSV-Frauen für Auftaktspringen qualifiziert

Bei den Frauen konnte Ema Klinec aus Slowenien die Qualifikation für sich entscheiden. Die Weltmeisterin setzte sich mit einem Sprung auf 128,5 Meter vor der Norwegerin Silje Opseth (129,5 m) und ihrer Landsfrau Nika Kriznar (127 m) an die Spitze.

Für den Deutschen Skiverband lief die Qualifikation erfolgreich: Alle deutschen Skispringerinnen konnten sich für das Auftaktspringen qualifizieren. Am besten schnitt Katharina Althaus als Fünfte (122 m) ab. Selina Freitag wurde 15. (118,5 m), Anna Rupprecht 28. (108 m) und Pauline Heßler 32. (102,5 m). Der Wettbewerb der Frauen startet am Samstag ab 12 Uhr (Livestream)