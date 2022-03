Skifliegen | Weltcup-Finale

Skifliegen in Planica am Samstag und Sonntag auf 9 Uhr vorgezogen

Stand: 25.03.2022, 10:49 Uhr

Der Teamwettbewerb am Samstag und das Einzelfliegen am Sonntag finden beim Skiflug-Weltcup in Planica bereits um 9 Uhr statt.