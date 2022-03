Helmut Recknagel: Der "Schanzen-Sputnik" wird 85

Helmut Recknagels größter Wunsch wird unerfüllt bleiben. " Ich möchte noch einmal 19 sein und 250 Meter springen ", sagte Deutschlands erster Skisprung-Olympiasieger. Wenn der "Schanzen-Sputnik" aber am Sonntag 85 Jahre alt wird, singen ihm seine Nachfolger, die längst über Recknagels Traummarke gesegelt sind, vielleicht beim Skiflug-Weltcup in Oberstdorf ein Ständchen.

Bommelmütze und "Batman-Stil"

Denn der Thüringer Pionier hat vielen erst die Türen geöffnet. Mit Holzbrettern, Bommelmütze und im "Batman-Stil" mit nach vorn gestreckten Armen hob der Werkzeugmacher aus Steinbach-Hallenberg die Skisprungwelt aus den Angeln.

Mit nach vorn gestreckten Armen beim Sprung flog Helmut Recknagel zu zahlreichen Triumphen.

Oft war er der erste seiner Art: In seinem Traumalter von 19 gewann er 1957 als erster Deutscher die legendären Holmenkollenspiele in Oslo. " Es schien, als sei im Vatikan eine Frau auf den Stuhl Petri gestiegen ", schrieb Recknagel dazu in seiner Autobiographie.

Helmut Recknagel: Der Mann für die Premiere-Siege

1958 gewann er wieder als erster Deutscher die Vierschanzentournee, wurde zwei Jahre später Olympiasieger, erster deutscher Weltmeister. " Den Olympiasieg von 1960 und die fünf Erfolge bei den Skiflugwochen zwischen 1957 und 1962 stelle ich auf eine Stufe ", sagte Recknagel, den die folgenden Größen der DDR-Springer, Hans-Georg Aschenbach und Jens Weißflog, als großes Vorbild nennen.

Als er auch im Skisprung-Mekka Planica mit Schanzenrekord gewann, " war ich der Komet, die Rakete. Ein Blatt nannte mich gar Skisprung-Sputnik. " Ein komplett linientreuer DDR-Athlet war Recknagel allerdings nicht, lag mit der Sportführung auch über Kreuz.

" Wir sind Sportler und keine kalten Krieger "