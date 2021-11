Deutsche wollen beim Parallel-Event vorne mitfahren

"Wir gehören zum Favoritenkreis und möchten dieser Rolle gerecht werden" , sagte Männer-Bundestrainer Christian Schwaiger.

Drei Frauen und fünf Männer am Start

Für das Parallel-Event der Frauen am Samstag (13.11.2021, 10.00/17.00 Uhr) wurden Emma Aicher (Mahlstetten), Lena Dürr (Germering) und Andrea Filser (Wildsteig) nominiert.

Am Sonntag (10.00/16.00) gehen Linus Straßer (München), Fabian Gratz (Altenau), Stefan Luitz (Bolsterlang), Julian Rauchfuß (Mindelheim) und Alexander Schmid (Fischen) bei den Männern an den Start.

Shiffrin und Vlhova nicht dabei

Die Rennen in Lech/Zürs sind die zweite Station nach dem aus deutscher Sicht enttäuschenden Auftakt in Sölden. Der DSV darf diesmal aber auf Besserung hoffen, da die deutschen Teilnehmer in Parallel-Rennen traditionell gut unterwegs sind.

Zudem verzichten Stars wir Mikaela Shiffrin (USA) oder Petra Vlhova (Slowakei) mit Blick auf die nächste Station in Levi/Finnland auf einen Start.

"Das neue Format des Parallel-Events erfordert es, vom ersten Schwung weg präsent zu sein, da sich nur 16 Damen für das Finale qualifizieren" , sagte Frauen-Bundestrainer Jürgen Graller: "Es werden also sicher wieder sehr spannende Rennen in Lech, und unser Ziel ist es, im Finale vertreten zu sein."

dpa/sid | Stand: 11.11.2021, 10:51