Eisschnellläufer Beckert in Bestzeit zu WM-Bronze

Eisschnellläufer Patrick Beckert ist bei den Einzelstrecken-Weltmeisterschaften in Salt Lake City (USA) zur Bronzemedaille über 10.000 Meter gelaufen. Der Erfurter raste im Utah Olympic Oval am Freitag (Ortszeit, 14.02.2020) mit der besten Saisonleistung der deutschen Eisschnellläufer und persönlicher Bestzeit von 12:47.934 Minuten zu seiner ersten WM-Medaille seit 2017.



Seine alte Bestmarke, zugleich deutscher Rekord, verbesserte der Thüringer um 4,82 Sekunden. Der 22-fache deutsche Meister sicherte sich die Medaille mit einem starken Schlussspurt. Vom zwischenzeitlichen achten Platz lief er so noch in die Medaillenränge.

Kanadischer Sieg in Weltrekordzeit

Beckert musste sich nur zwei Kanadiern geschlagen geben. Der Sieg ging in neuer Weltrekordzeit von 12:33.868 Minuten etwas überraschend an Graeme Fish. Silber gewann 10.000-Meter-Olympiasieger Ted-Jan Bloemen (12:45.010 Minuten).

Erstes Podest für Beckert seit 2017

Beckert lief nach 2015 und 2017 insgesamt zu seiner dritten WM-Bronzemedaille über 10.000 Meter. Nach längerer Durststrecke feierte der 29-Jährige zudem seinen ersten internationalen Podesterfolg. Zuletzt erreichte er das Podest im Dezember 2017, als er ebenfalls in Salt Lake City Weltcup-Zweiter über 5.000 Meter wurde. In der Vorsaison verpasste Beckert bei der Heim-Weltmeisterschaft in Inzell Bronze über 10.000 Meter nur um winzige zwei Tausendstelsekunden.

Ihle und Dombek noch gefordert

In der Nacht zu Samstag (15.02.2020 MEZ) sind über 500 Meter auch noch Hendrik Dombek und Nico Ihle gefordert. Beide haben aber keine realistischen Chancen auf vordere Plätze.

dh | Stand: 15.02.2020, 00:23