Eiskunstlauf-WM - Nicole Schott sichert sich Olympiaticket

Noch am Donnerstag (25.03.2021) lag die fünfmalige Deiutsche Meisterin aus Essen nur auf dem 20. Rang. In der Kür steigerte sich Schott aber, blieb ohne Sturz und machte mit insgesamt 172,80 Punkten zwei Plätze gut, die für die Teilnahme bei den Winterspielen im nächsten Jahr in Peking reichen sollten.

"Grundsätzlich war ich zufrieden, aber es gab noch einige kleine Ungenauigkeiten, an denen ich weiter arbeiten muss", sagte die 24 Jahre alte Sportsoldatin. Schott wiederholte damit ihre Platzierung von den Olympischen Spielen 2018 in Pyeongchang

Scherbakowa neue Weltmeisterin

Neue Weltmeisterin ist die erst 16-jährige Russin Anna Scherbakowa, die bei ihrer WM-Premiere mit 233,17 Punkten siegte. WM-Silber gewann Elisaweta Tuktamischewa. Die russische Weltmeisterin von 2015 erhielt insgesamt 220,46 Punkte und feierte ein starkes Comeback auf der Weltbühne.

Die WM wird am Samstag (27.03.2021, 11.00 Uhr/ONE) mit der Kür der Herren fortgesetzt. Der Berliner Paul Fentz hatte im Kurzprogramm nur den 26. Platz belegt und damit die Qualifikation für die Medaillenentscheidung verpasst.

red/dpa/sid | Stand: 26.03.2021, 22:00