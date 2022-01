FIS kennt die Gründe nicht

Auch Svetlana Adrijuk trainierte gemeinsam mit den Dolidovitschs und ihrem Trainer Vjacheslav Zajcev in Russland. Zajcev wurde vom Skiverband gekündigt "wegen der unentschuldigten Abwesenheit" . Der Hintergrund könnte aber sein, dass Zajcev, genau wie Sergey Dolidovitch, nicht mehr zum loyalen Kader gehörte. Auch er hatte bei den letzten, offenbar manipulierten Wahlen, nicht für Staatspräsident Lukaschenko gestimmt. Für Dolidovitsch und die belarusische Sport-Community im Ausland haben die Suspendierung der Sportlerinnen und Zajevcs Entlassung jedenfalls eindeutig politische Gründe.

Ob das wirklich so ist, mag der Internationale Skiverband FIS noch nicht beurteilen. Zwar wisse man, dass Daria Dolidovitsch und Swetlana Andijuk für Wettbewerbe gesperrt worden seien, aber auf die Frage nach den Gründen dafür, habe man vom belarusischen Verband noch keine Antwort bekommen, teilt die FIS auf Anfrage der Sportschau mit.

Skisport keine Ausnahme

Dass im belarusischen Skiverband so kurz vor den Olympischen Spielen aussortiert wird, ist auch für Anatolij Kotov keine Überaschung: Nach Peking dürften nur treue und erprobte Sportlerinnen und Trainer reisen, erklärt der politische Analyst und ehemalige belarusische Sportfunktionär, der nach der Niederschlagung der Massenproteste gegen die Wiederwahl Lukaschenkos nach Warschau fliehen musste.

Dort arbeitet Kotov jetzt unter anderem für die Organisation SOS.by, die Sportler unterstützt, die wegen ihrer politischen Ansichten ohne finanzielle Unterstützung und Trainings-Möglichkeiten geblieben sind. Gerade der vor kurzem gewählte Präsident des belarusischen Skiverbands, Alexander Dorohovic – der nur wenig mit Sport zu tun hat und nebenbei ein hoher Beamter der Minsker Verwaltung ist – wolle sich verdient machen und versuche, alle nur annähernd regimekritischen Personen loszuwerden und damit für den Rest der Mannschaft ein Exempel zu statuieren, sagt Kotov.

Und der Ski-Sport ist für Kotov da kein Einzelfall, sondern beispielhaft für die aktuelle Politik Lukaschenkos: Der bei der Mehrheit der Bürger verhasste Diktator versucht mit allen Mitteln neue Proteste zu verhindern und ein Regime der Angst zu etablieren, das viele Menschen in Belarus an die Sowjetunion der Stalinzeit erinnert.

In allen Behörden und Unternehmen würden Säuberungen durchgeführt und nachdem alle Oppositionellen und Aktivisten gekündigt, aus dem Land gemobbt oder ins Gefängnis gesteckt worden seien, seien jetzt auch pro-westliche, zweifelnde oder sogar neutrale Bürger dran, die einfach nicht ins Loyalitäts-Raster passten. "Bald haben sie keine Menschen mehr, die arbeiten können" , sagt Anatolij Kotov.

Straflager für kritischen Sportjournalisten

Wie in den 30er Jahren werden nun wieder Nachbarn und Kollegen denunziert und Schauprozesse geführt. Einer davon ist am Mittwoch (19.01.21) zu Ende gegangen: Alexander Ivulin, der wohl bekannteste Sportjournalist des Landes, wurde zu zwei Jahren Straflager verurteilt. Ivulin hatte in den Tagen nach der Präsidentschaftswahl 2020 auch der Sportschau Interviews zu den Protesten und Menschenrechtsverletzungen gegen Sportlerinnen und Sportler gegeben.

In seinem erfolgreichen YouTube-Format "Chestnok" interviewte er Sportler, die für freie Wahlen und gegen die Diktatur eintraten und setzte sich für fairen Sport in Belarus ein. Deswegen ist er in der Sport-Community beliebt. Für viele ist das Urteil gegen Ivulin fast schon ein Grund zu feiern. Im Vergleich zu anderen Regimekritikern, wie etwa die Politikerin Maria Kolesnikova, die elf bis 15 Jahre Haft bekamen, erscheint seine Strafe fast schon mild.

Dass zwei Junge Ski-Läuferinnen kurz vor Olympia aus allen Wettbewerben und Trainingslager ausgeschlossen werden, passt für Anatolij Kotov genau zu diesem Muster. Kurz vor Olympia wollten die Sportfunktionäre eine gründliche Reinigung durchführen, um die "totale Loyalität" der Olympia-Delegation zu gewährleisten und auszuschließen, dass in Peking jemand "die Timanowskaja macht" , so Kotov. Die belarusische Sprinterin Svetlana Timanovskaja hatte sich bei den Sommerspielen in Tokio 2021 über Entscheidungen der Verantwortlichen im Leichtathletikverband beschwert, woraufhin sie zurück nach Belarus geflogen werden sollte, aber nach Polen fliehen konnte.

Der Fall machte international Schlagzeilen, die für Lukaschenko äußerst unangenehm waren. Eine Wiederholung wollen der Diktator und die Sportfunktionäre jetzt mit allen Mitteln vermeiden. "Was sie aber nicht verstehen, ist, dass es gar nicht um Politik geht, so wie es bei Timanowskaja auch gar nicht um Politik ging, sondern darum, die Menschen anständig zu behandeln" , sagt Anatolij Kotov. "In diesem Sinne war die Revolution 2020 vor allem eine Revolution der Würde, bei der die Menschen Respekt gefordert haben und nicht so sehr gegen Lukaschenko sondern gegen Erniedrigung, Bevormundung und Lügen protestiert haben - dafür, dass ihre Stimmen endlich gehört werden."

Solange das nicht verstanden werde und solange das Sportsystem in Belarus von Partei-Funktionären gelenkt, die Sportler von Beamten trainiert würden und Loyalität zum Regime für die Teilnahme an Wettbewerben entscheide, könne von einem fairen Sport in Belarus keine Rede sein, sagt Kotov.

Stand: 20.01.2022, 12:27