Ironman-Sieger Frodeno: Endlich wieder ein Wettkampf

Unter den insgesamt 54 Athleten, die sich im US -Bundesstaat Florida auf der Ironman-Halbdistanz messen werden, gilt Frodeno als Favorit. Allerdings: Seine Anreise verlief aufgrund der wegen Corona verschärften Einreisebestimmungen nicht optimal. Der 39-Jährige erreichte Miami erst drei Tage vor dem Wettkampf – nicht gerade üppig, will er sich vor dem Startschuss noch ausreichend akklimatisieren oder an die Zeitumstellung anpassen.

Im Gespräch mit sportschau.de bekräftigt Weltmeister-Trainer Dan Lorang dennoch die Favoritenrolle seines Schützlings: "Natürlich weiß keiner der Athleten genau, wo er steht, aber Jan ist gut auf den Wettkampf vorbereitet. Wenn Jan startet, dann will er auch immer gewinnen. Um das Ziel als erster zu erreichen, hat er taktisch sehr viele Optionen im Gepäck."

Konkurrenz verspricht hochklassiges Rennen

Die wird er auch benötigen, denn ein Blick auf die Konkurrenz verspricht ein hochklassiges Rennen. Mit dem Kanadier Lionel Sanders ist ein Dauerrivale Frodenos am Start. Der 33-Jährige, den man aufgrund seiner Einstellung getrost als "Mentalitätsmonster" bezeichnen kann, war bei der WM 2017 auf Hawaii Zweiter hinter dem aus Nordhessen stammenden Weltmeister Patrick Lange.

Das Rennen am Freitag (12.03.2021) wird auf dem Speedway-Oval in Homestead-Miami stattfinden, einer Autorennstecke 35 Kilometer südwestlich der Florida-Metropole. Auf eine 1.600 Meter lange Schwimmstrecke in einem Teich folgen 63 Kilometer auf dem Rad, den Abschluss markiert eine Laufstrecke von 17 Kilometern.

Halbe Ironman-Distanz

Das bedeutet: Die Strecke ist annähernd halb so lang wie eine komplette Ironman-Langdistanz, neben der Ausdauer wird auch die Schnelligkeit eine Rolle spielen. Sollte der für gewöhnlich starke Schwimmer Frodeno als einer der ersten aus dem Wasser steigen, könnten seine weiteren Qualitäten beim Radfahren und Laufen erst recht zum Tragen kommen.

"Jan hat in der Corona-Zeit erst sehr eingeschränkt in seinem eigenen Pool trainiert, durfte dann aber mit den anderen Schwimmprofis in Girona auch das Hallenbad zum Training nutzen, sodass er seine alte Top-Geschwindigkeit im Wasser erreichen sollte" , so die Prognose von Frodenos Trainer Lorang.

Anne Haug einzige deutsche Starterin

Neben Frodeno sind mit Andreas Dreitz, Marcus Herbst und Alexander Schilling drei weitere Männer aus Deutschland am Start. Bei den Frauen gibt es genau eine deutsche Athletin: Ironman-Weltmeisterin Anne Haug. Der Wettkampf am Freitag könnte genau ihr Ding werden, liegen ihr doch Distanz und vor allem der Speed, der auf den Teilstrecken der Challenge Miami gefordert sein wird.

Zudem verlief ihre Anreise besser als die von Frodeno. Die Anpassung an die aktuellen Umstände gestaltete sich bei ihr problemlos, auch deshalb, weil sie bereits im Dezember unter ähnlichen Bedingungen bei der Challenge Daytona an den Start gegangen war.

Bloß nicht zu viel Rückstand

Nach dem Stellenwert des Rennens gefragt, sagt Haug: "Ich sehe jedes Rennen so, als könnte es das letzte Rennen der Saison sein." Ihre gute Form, die sie sich in einem Trainingslager auf Fuerteventura sowie in Einheiten am Olympiastützpunkt Saarbrücken geholt hat, stimmen sie positiv.

Ihr erstes Ziel: Bloß nicht zu viel Rückstand vom Schwimmen – nicht unbedingt ihre Paradedisziplin – mit auf die Radstrecke nehmen. Genau die dürfte technisch nämlich sehr anspruchsvoll werden, danach will Haug beim Laufen in den klassischen "All-out-Modus" schalten und um einen Podestplatz kämpfen.

Livestream auf sportschau.de ab 18.50 Uhr

Das Rennen der Frauen beginnt am Freitag um 19 Uhr deutscher Zeit, sportschau.de zeigt den Wettkampf und die Vorbereitungen bereits ab 18.50 Uhr im Livestream. Das Männer-Rennen um Jan Frodeno, ebenfalls live und in voller Länge zu sehen, startet rund zwei Stunden später. Kommentatoren im Livestream sind Dirk Froberg und Ralf Scholt.

Stand: 11.03.2021, 18:00