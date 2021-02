Siegemund chancenlos gegen Williams

Auch für Laura Siegemund und Andrea Petkovic kam das frühe Aus beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres. Siegemund unterlag der 23-maligen Grand-Slam-Siegerin Serena Williams chancenlos mit 1:6, 1:6. Andrea Petkovic verlor gegen die Tunesierin Ons Jabeur nach beherztem Kampf 3:6, 6:3, 4:6.

Zverev mit Mühe in Runde zwei

Bei den Herren erreichte Alexander Zverev die zweite Runde. Der 23-Jährige gewann sein Auftaktmatch gegen den Amerikaner Marcos Giron nach mühevollem Beginn mit 6:7 (8:10), 7:6 (7:5), 6:3, 6:2.

"Ich bin froh, dass ich weitergekommen bin, der zweite Satz hätte auch anders laufen können. Und mit 0:2 Sätzen hätte ich nicht zurückliegen wollen" , sagte Zverev.

In der nächsten Runde bekommt es Zverev mit dem Japaner Daniel Taro oder Maxime Cressy aus den USA zu tun.

Koepfer in Runde zwei gegen Thiem

Auch Dominik Koepfer ist in die zweite Runde eingezogen. Der 26-Jährige setzte sich gegen Hugo Dellien aus Bolivien mit 7:5, 6:2, 6:4 durch und steht damit erstmals in Melbourne in Runde zwei.

Dort trifft Koepfer am Mittwoch auf den US-Open-Champion Dominic Thiem aus Österreich.

Ausgeschieden ist dagegen der als sogenannter Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschte Cedrik-Marcel Stebe. Er unterlag dem an Nummer 20 gesetzten Kanadier Felix Auger-Aliassime klar mit 2:6, 4:6, 2:6.

Osaka, Swiatek und Halep souverän weiter

Neben Serena Williams gab es bei den Damen für weitere Favortinnen klare Siege: US-Open-Siegerin Naomi Osaka schlug die Russin Anastasia Pawljutschenkowa 6:1, 6:2. French-Open-Siegerin Iga Swiatek besiegte Arantxa Rus aus den Niederlanden mit 6:1, 6:3, und die an Nummer zwei gesetzte Rumänin Simona Halep ließ Lizette Cabrera aus Australien beim 6:2, 6:1 keine Chance.

Bei den Herren setzte sich der Weltranglisten-Erste Novak Djokovic gegen den Franzosen Jeremy Chardy in nur 91 Minuten mit 6:3, 6:1, 6:2 durch. Der 33 Jahre alte Serbe ist mit acht Titeln (2008, 2011 bis 2013, 2015, 2016, 2019, 2020) Rekordhalter beim ersten Grand-Slam-Turnier der Saison.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

sid/dpa | Stand: 08.02.2021, 12:38