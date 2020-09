Nein, leicht war die Vorbereitung für Angelique Kerber auf die diesjährigen French Open nicht, die wegen der Pandemie vor wenigen Zuschauern im nasskalten und windigen Pariser September ausgetragen werden. Erst verlor die 32-Jährige nach dem Achtelfinalaus bei den US Open vor drei Wochen bei ihrem einzigen Vorbereitungsturnier, dem Masters in Rom, schon in Runde eins. Dann wurde ihre direkte Matchvorbereitung am Montag (28.09.2020) von zwei männlichen Akteuren mehrmals konterkariert. Der Italiener Lorenzo Giustino und der Lokalmatador Corentin Moutet bekämpften sich mit ihren Grundschlägen mehr als sechs Stunden lang – ausgerechnet auf Court 14.

Kerbers "French-Open-Fluch"

Dass die deutsche Nummer eins auf einem dieser ohne die üblichen Zuschauer trostlosen Außenplätze angesetzt wurde und ewig warten musste, sagt eine ganze Menge über die Beziehung zwischen den French-Open-Verantwortlichen und der gebürtigen Bremerin aus.

Kerber ist eine dreimalige Grand-Slam-Siegerin, eine ehemalige Nummer eins, langjährige Top-10-Spielerin, gewann neun andere Titel und hat alleine mit Preisgeldern fast 30 Millionen US Dollar verdient. In Paris aber erreichte sie in ihrer langen Karriere nur zweimal die Runde der letzten acht, scheiterte in den vergangenen vier Jahren dreimal in Runde eins. Dass die Linkshänderin seit ihrem legendären Finalerfolg über Serena Williams im Wimbledonfinale 2018 bei den anderen Grand Slams nicht ein Viertelfinale erreicht hat, hilft ebenfalls nicht beim Standing.