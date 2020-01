Kohlschreiber setzte sich in Melbourne gegen den weitgehend unbekannten US-Amerikaner Marcos Giron 7:5, 6:1, 6:2 durch. In der zweiten Runde fordert der Weltranglisten-79. den Vorjahres-Halbfinalisten Stefanos Tsitsipas aus Griechenland heraus. Kohlschreiber hatte in der Vorbereitung auf die Australian Open bei einem zweitklassigen Challenger-Turnier in Bendigo den Titel geholt.

"Es war nicht leicht. Es war ein langer Tag. Aber schön, durchgekommen zu sein" , sagte Kohlschreiber nach dem Match. Mit Blick auf das Duell mit Tsitsipas sagte er: "Es wird sehr schwer gegen ihn, aber ich habe nichts zu verlieren."

Federer startet erfolgreich

Einen gelungenen Einstand in seine 21. Australian Open feierte auch Roger Federer. Der Grand-Slam-Rekordsieger startete mit einem 6:3, 6:3, 6:2 gegen Steve Johnson in das Turnier. Federer hatte den Vorteil, in der mit einem Schiebedach versehenen großen Rod-Laver-Arena spielen zu dürfen: So blieb er vom Regen, der kurz nach Beginn des ersten Turniertags einsetzte, bis auf wenige Minuten verschont.

Eine etwas überraschende Erstrundenniederlage erlitt am ersten Tag des mit rund 44 Millionen Euro dotierten ersten Grand-Slam-Turniers des Jahres der an Nummer 13 gesetzte Kanadier Denis Shapovalov. Er unterlag dem Ungarn Marton Fucsovics 3:6, 7:6 (9:7), 1:6, 6:7 (3:7)

Görges triftt in Runde zwei auf Martic

Gewann ihr Auftakmatch bei den Australian Open: Julia Görges

Zuvor hatte bereits Julia Görges für einen erfolgreichen deutschen Auftakt bei den Australian Open gesorgt. Sie ließ ihrer Erstrunden-Gegnerin Viktoria Kuzmova in Melbourne keine Chance und gewann gegen die Slowakin deutlich mit 6:1, 6:2. In nur 56 Minuten beendete die Weltranglisten-39. ihren überzeugenden Auftritt.