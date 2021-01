Handballer in Zeitnot - EM-Quali muss als WM-Test herhalten

Der WM -Countdown läuft - und Alfred Gislasons Checkliste ist lang. Eigentlich zu lang, um seine Mannschaft pünktlich in Turnierform zu bringen. "Es ist viel zu wenig Zeit" , räumte der Bundestrainer der deutschen Handballer ein, bevor er am Dienstag (05.01.2021) mit noch vielen Problemen und Fragezeichen im Gepäck in den Flieger in Richtung Graz kletterte. Exakt eine Woche vor dem Start des Mega-Turniers in Ägypten will und muss der Isländer beim ersten von zwei verbleibenden Härtetests gegen Österreich am Mittwoch viel experimentieren.

Gensheimer: Siebtes Turnier als Anführer

Nach all dem Corona-Trubel der vergangenen Tage richtet sich der Fokus im DHB -Team in den beiden EM -Qualifikationsspielen nun auf den Sport. "Wir müssen die Zeit so gut wie möglich nutzen" , forderte Kapitän Uwe Gensheimer.

Es gilt, den Spagat zwischen Pflichtspiel und Härtetest zu bewältigen: Deutschland führt nach zwei Siegen zwar in der EM -Qualifikationsgruppe 2, aber Österreich ist ebenfalls erfolgreich gestartet. Die drängendste Frage geht allerdings in Richtung WM : Wo gibt es am meisten Nachholbedarf? "Das größte Kopfzerbrechen bereitet mir die Abwehr" , sagte Gislason.

Kein Wunder: Nach den freiwilligen Absagen der Kieler Patrick Wiencek und Hendrik Pekeler bricht das Prunkstück der deutschen Mannschaft weg, andere müssen in die Bresche springen. Ihre Namen: Johannes Golla und Sebastian Firnhaber. Das Bundesliga-Duo aus Flensburg und Erlangen dürfte in Gislasons 6:0-Abwehr die tragenden Säulen bilden.

Trainingseinheiten als Mutmacher

Die ersten Trainingseinheiten im Castello Düsseldorf machten dem DHB -Coach Mut: "Das ist schon sehr gut gelaufen" , lobte er. Wie gut das neu zusammengestellte Team nach den Absagen von insgesamt sieben Stammkräften aber tatsächlich harmoniert, dürften erst die Partien gegen das Nachbarland am Mittwoch in Graz und am Sonntag in Köln sowie die ersten WM -Partien gegen die Außenseiter Uruguay und Kap Verde zeigen.

"Uns bleiben zur Vorbereitung vier Spiele, bis das Endspiel in der Gruppe gegen Ungarn ansteht" , sagte auch Gislason, der aus den ersten Einheiten "optimistischer raus als rein" ging. Ohnehin gibt es ja auch noch sorgenfreie Positionen wie die des Torhüters. Dort sei man mit 1A-Lösung Andreas Wolff sowie Johannes Bitter und Silvio Heinevetter "weltklasse" besetzt.

Suche nach Kreativität im Rückraum

Neben der Abwehr, mit der Gislason in Rekordzeit noch weitere Deckungsvarianten einstudieren will, steht die Offensive groß auf seiner Liste. Unter seinem Vorgänger Christian Prokop haperte es vor allem im Positionsangriff, auf der Rückraummitte sollen nun Philipp Weber, Paul Drux, Youngster Juri Knorr oder Marian Michalczik, der wegen einer Augenverletzung nicht mit nach Österreich reiste, für die nötige Kreativität sorgen.