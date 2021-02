Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason trifft am 12. März um 15.15 Uhr auf Schweden. Die Begegnung gegen den Vizeweltmeister wird live in der ARD übertragen. Die Spiele am 13. März gegen den EM-Vierten Slowenien (15.35 Uhr) und am 14. März gegen Algerien (15.45 Uhr) übernimmt das ZDF.