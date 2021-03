Angeführt von einem stark aufgelegten Patrick Wiencek (acht Tore), feierte Kiel am Samstag (06.03.2021) einen ungefährdeten 32:22 (18:7)-Sieg gegen die HSG Nordhorn-Lingen und rückte mit 27:3 Zählern erst einmal auf Platz zwei hinter der SG Flensburg-Handewitt (30:4) vor, die allerdings mehr Spiele absolviert hat.

Kiel drückte von Beginn an aufs Tempo und lag schon nach knapp zehn Minuten gegen den Kellerklub mit 7:2 in Führung. Von da an hielten die Gastgeber Nordhorn auf Distanz und blieben das zwölfte Ligaspiel in Folge ungeschlagen.

Göppingen gewinnt bei den Löwen

Für eine Überraschung sorgte Frisch-Auf Göppingen. Ein in den Schlusssekunden verwandelter Freiwurf von Sebastian Heymann bescherte den Gästen einen 32:31 (17:15)-Erfolg bei den Rhein-Neckar Löwen. Mit 23:13 Zählern rangiert Göppingen damit als Sechster nur noch einen Minuspunkt hinter den vierplatzierten Löwen.

Göppingen erwischte in Mannheim gleich einen guten Start und lag nach fünf Minuten mit 4:1 in Führung. Bei 8:16 setzten die Gastgeber zur Aufholjagd an und kamen bis zur Pause auf zwei Tore heran. Beim 19:19 (36.) schien es so, als sollten die Löwen die Oberhand gewinnen. Doch Göppingen blieb im Spiel und setzte mit der Schlussirene den entscheidenden Treffer.

BHC mit Heimsieg

Ebenfalls weiterhin oben mischt der Bergische HC mit. Gegen den TSV Hannover-Burgdorf feierten die "Löwen" einen 27:23 (14:12)-Heimsieg und bleiben unter den Top Sechs. Bester Werfer war Arno Por Gunnarsson mit sieben Treffern, darunter sechs verwandelte Siebenmeter.

Bereits am Donnerstag hatte Lemgo Lippe einen 26:25-Sieg bei Balingen-Weilstetten geholt und Melsungen den HC Erlangen mit 31:29 bezwungen. Die Eulen Ludwigshafen und HSG Wetzlar trennten sich 27:27.