"In einen offenen Dialog gehen"

"Wir sind im Austausch" , sagt der Geschäftsführer Philipp Walter von den Kölner Haien. "Wir müssen mit den Spielern und unseren Angestellten in einen offenen Dialog gehen und an dieser Stelle um Verständnis werben" , sagt Daniel Hopp, der Gesellschafter der Adler Mannheim und gleichzeitig stellvertretender Vorsitzender im DEL-Aufsichtsrat, im Gespräch mit der Fachzeitschrift "Eishockey News": "Jeder Verein muss für sich schauen, wie er das macht. Wir versuchen, mit größtmöglicher Offenheit und Transparenz an unsere Spieler heranzutreten und ihnen die Situation zu erklären. Grundsätzlich stoßen wir da auf Verständnis."

Eigentlich sollte bereits am 24. Mai bei der Abgabe der Lizenzanträge die Zustimmung der Spieler vorliegen. Jetzt hat Hopp für die Mannheimer, die mit Red Bull München in den vergangenen Jahren das größte Spielerbudget stemmten, Mitte Juni als Deadline genannt. Hopp sagt: "Ich kann nicht fünf Minuten vor Toreschluss mit allen Unterlagen um die Ecke kommen. Aber noch einmal: Ich will damit nicht irgendwie Druck aufbauen."

Die DEL fordert einen Gehaltsverzicht der Spieler

Genau das jedoch hatten die Spieler kritisiert, die hinter vorgehaltener Hand von Erpressung und Nötigung sprachen. Von der DEL heißt es lediglich, Unterlagen könnten im Laufe der Lizenzprüfung nachgereicht werden. DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sagte im Gespräch mit "Eishockey News", dass das umstrittene 75/25-Modell weiter "Prüfmaßstab" bleibe. Es sieht vor, dass ein Viertel des vertraglich vereinbarten Gehalts zunächst nicht ausgezahlt wird, sondern nur dann, wenn der Klub trotz Coronakrise die Einnahmen der Vorsaison erreichen sollte.

Vor allem gegen diese pauschale Regelung wehren sich mehrere Klubs. Sie fordern, wie auch Nationalspieler Moritz Müller von den Kölner Haien, "individuelle Lösungen" . Man könne keinem Klub vorschreiben, "was er einreicht" , sagte dann auch Tripcke. "Aber man wird dann sehen müssen, ob er damit auch die Anforderungen erfüllt hat." Mehrere Klubvertreter äußern rechtliche Bedenken an einer Koppelung der Lizenzvergabe an einen Gehaltsverzicht.

Kurzarbeit und Deckelung der Gehälter

Auf den größten Widerstand trifft jedoch die Forderung, möglicher Kurzarbeit und einer Deckelung der Nettobezüge auf 2.900 Euro monatlich für die spielfreie Zeit zuzustimmen. Die könnte, wenn beim geplanten Saisonbeginn im September wegen der Pandemie keine Zuschauer zugelassen sein sollten, länger als sonst dauern.