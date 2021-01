Die Amtseinführung eines US-Präsidenten ist eine schwer symbolbeladene Veranstaltung, die auch immer den Ton für die kommenden Regierungsjahre des neuen Amtsinhabers setzen soll. Wenn Joe Biden am Mittwoch (20.01.2021) in Washington als neuer Präsident vereidigt wird, zählt zu den prominenten Gästen, die eingeladen sind, auch Kareem Abdul-Jabbar. Der Basketballer, der mit über 38.000 Punkten die ewige Scorerliste der NBA anführt. Und der vor allem seit Jahren eine gewichtige Stimme gegen politische Missstände und Rassismus in den USA ist.

Im vergangenen März, als das Land gezeichnet war von rassistischer Polizeigewalt, Unruhen auf den Straßen und der wütenden Corona-Pandemie, veröffentlichte Abdul-Jabbar im englischen "Guardian" die fiktive Rede eines US-Präsidenten: Aufmunternde Worte, die ein Präsident wählen könnte, um den Amerikanern die dringend benötigte Hoffnung zu geben. Und eine Rede, wie sie niemals von Donald Trump kommen wird, bemerkte Abdul-Jabbar. Es war eine bittere, vorweggenommene Abrechnung mit Trumps Politik im Weißen Haus.

Feindbild Trump - auch für viele US-Sportler

Wenn bei der Zeremonie zu Bidens Amtsantritt nun mit Abdul-Jabbar eine der größten Basketball-Legenden zu Gast ist, markiert dies auch einen Wendepunkt für den US-Sport: Denn während Trumps Regierungszeit haben prominente US-Sportler den Präsidenten zum Teil scharf kritisiert und demonstrativ einen Bogen ums Weiße Haus gemacht.