Sport-Großevents in Corona-Zeiten - ein Pro und Contra

Ohne Fans und Favoriten: Turniere in Zeiten der Pandemie

Spieler aus 32 Nationen stehen ab Mittwoch bei der Handball-WM in Ägypten auf dem Platz - ohne Zuschauer. Und ohne Tschechien und die USA. Der Grund: mehrere Corona-Fälle in den Teams. Wie viel Sinn machen sportliche Großveranstaltungen in Zeiten der Pandemie? | mehr