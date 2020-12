Die schönen Geschichten des Sportjahres 2020

Zwei Wochen später debütierte Götze, er traf auch gleich. "Die Eredivisie hat einen klugen Spieler und schnellen Denker mehr" , schrieb die Tageszeitung "Algemeen Dagblad". Es ist ein Transfer, von dem alle profitieren. Man kann Götzes Einsätze für die PSV auf diversen Streaming-Portalen verfolgen, es lohnt sich. Neulich hat sich Götze in einer einzigen Bewegung um zwei Gegenspieler herumgedreht, dann hat er zu einem Mitspieler gepasst. Vielleicht ging das für alle ein wenig zu schnell, auch für die Menschen hinter der Kamera. Einen Augenblick lang ruhte die Kamera noch auf Götze, als der Ball schon weg war. Götze lächelte.

Krawietz/Mies, zweiter Teil: Die Frage nach dem Bierkonsum

An einem Tag im Oktober lagen Andreas Mies und Kevin Krawietz nebeneinander auf einem Tennisplatz, zwischen sich nur ein paar Meter, unter ihnen die rote Asche von Roland Garros. Sie hatten es tatsächlich wieder getan. Sie hatten noch einmal die French Open im Herrendoppel gewonnen. Mies hat später erzählt, wenn ihm Monate zuvor jemand prophezeit hätte, dass er nach 2019 auch 2020 gemeinsam mit Krawietz gewinnen würde, dann hätte er demjenigen ganz sicher eine Frage gestellt. "Wie viele Bier hattest du?"

Man konnte ihn schon verstehen. Die Monate nach dem ersten Triumph waren nicht die erfolgreichsten des Duos "KraMies" gewesen, dann kam die Corona-Pandemie und Krawietz hatte einige Wochen damit zu tun, Regale im Supermarkt ein- und auszuräumen. Ein halbes Jahr später lagen sie dann nebeneinander in Paris, unter ihnen die rote Asche. Roland Garros sei eben "ein magischer Ort" , sagte Mies. Sie werden wiederkommen.

Leon Schäfer überbietet Weltrekord, den er selbst aufgestellt hat

Als es vollbracht war, als Leon Schäfer seinen eigenen Weltrekord im Weitsprung in der Klasse der einseitig Oberschenkelamputierten noch einmal um 25 Zentimeter verbessert hatte, sagte er: "Ich wusste, dass ich es in mir habe. Ich weiß selbst nicht, warum es erst im sechsten Versuch geklappt hat." Es war ein Sprung, von dem andere Athleten nur träumen. Nie zuvor hatte in seiner Startklasse ein Weitspringer die Sieben-Meter-Marke übersprungen, Schäfer sprang dann gleich mal auf 7,24 Meter.

Spätestens seit diesem Tag im August kennt man Schäfer in Deutschland als einen Para-Athleten, der Weltrekorde kann - am liebsten auf der eigenen Anlage. Schäfer startet für den TSV Bayer 04 Leverkusen, hier ist er 2019 6,99 Meter gesprungen und hier hat er sich dann auch selbst noch einmal überboten. Er sagt: "Zu Hause ist es immer am schönsten."

Golferin Popov - eine Siegerin, der die Worte fehlen

Im Moment des größten Erfolgs ihrer Karriere war die Profigolferin Sophia Popov ohne Worte. Es war der 23. August und Popov, die als Nummer 304 der Weltrangliste bei den British Open gestartet war, hatte das älteste Golfturnier der Welt tatsächlich gewonnen. Es war keine Überraschung, es war eine Sensation. Nun stand Popov da, die Flasche Sekt in der Hand, plötzlich waren alle Augen auf sie gerichtet. Sie sagte: "Ich kann kaum etwas sagen."

Und man konnte sie ja verstehen. Noch ein Jahr zuvor hatte Popov ernsthaft darüber nachgedacht, ihre Karriere zu beenden. Nun hatte sie als erste deutsche Profigolferin ein Majorturnier gewonnen. Das alles sei "ein wenig bizarr und unwirklich" , sagte Popov und meinte womöglich auch das Preisgeld von 575.000 Euro.

Comeback von Mikaela Shiffrin - ein "bittersüßer Sieg"

Mit dem Erfolg kamen auch die Tränen. Als die Skifahrerin Mikaela Shiffrin Mitte Dezember zum 67. Mal in ihrer Karriere ein Weltcup-Rennen im Riesenslalom gewonnen hatte, lagen harte Monate hinter ihr. Anfang Februar war ihr Vater Jeff verstorben, Shiffrin hatte deswegen mehrere Rennen ausgelassen. Dann brach die Corona-Pandemie über die Welt herein. Als Shiffrin nun die Ziellinie überquert hatte, ging sie in die Knie und weinte.