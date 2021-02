Anfang 2020 waren gut die Hälfte der Kinder und Jugendlichen in Deutschland in einem Sportklub als Mitglied angemeldet, wie das Statistische Bundesamt ( Destatis ) am Dienstag (23.02.2021) mitteilte.

Den höchsten Anteil gab es in der Altersgruppe der Sieben- bis unter 15-Jährigen, in der sogar 70,5 Prozent der insgesamt rund 5,9 Millionen Mädchen und Jungen Vereinsmitglieder waren.