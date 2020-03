"Auch und gerade wir im Sport wollen und müssen unserer gesellschaftlichen Verantwortung gerecht werden" , schreibt Hörmann auf der Homepage des DOSB : "Daraus ergibt sich, dass wir den kompletten Spiel-, Trainings- und Wettkampfbetrieb in unseren Vereinen und Verbänden in Sport-Deutschland nunmehr einschränken oder im Idealfall sogar komplett niederlegen sollten."

Hörmann betont, dass es sich um "schmerzvolle Eingriffe in unseren Lebensalltag" handele, "doch es ist wichtig, jetzt verantwortungsvoll zu handeln, um dieser großen gemeinsamen Herausforderung wirkungsvoll zu begegnen."

Der Appell des DOSB-Präsidenten: "Seid vernünftig, verzichtet auf das, was euch allen lieb geworden ist – auf das sportliche und soziale Miteinander im Verein zunächst für einige Wochen, so schwer das auch fällt. In dieser besonderen Situation ist Verantwortung und Vernunft angesagt."

27 Millionen Mitglieder im DOSB

Der Deutsche Olympische Sportbund ist die Dachorganisation des deutschen Sports, der rund 100 Mitgliedsorganisationen vereint. Vertreten sind die alle Landessportbünde, olympische und nicht-olympische Spitzensportverbände und Verbände mit besonderen Aufgaben. Nach DOSB-Angaben gibt es derzeit 27,57 Millionen Mitgliedschaften in knapp 90.000 Turn- und Sportvereinen.

Der DOSB bezeichnet sich selbst als "größte Bürgerbewegung Deutschlands" . Dies unterstreicht Hörmann in seinem Appell auch: "Als größte Personengruppe Deutschlands müssen wir unsere Werte wie Solidarität und Teamgeist einmal mehr unter Beweis stellen und damit einen wirkungsvollen Beitrag zum Meistern dieser gesellschaftlichen Krise leisten."

DOSB-Präsident Alfons Hörmann äußert sich heute in einer Sondersendung der Sportschau am Sonntag Sonder-Sportschau (17.30 bis 18.30 Uhr) zum Coronavirus zur Situation des Sports in Deutschland.

red/dosb | Stand: 15.03.2020, 13:15